Még a Pilisben is akkumulátorfeldolgozót építenének

A helyiek tiltakozása ellenére akkumulátorfeldolgozó üzemet tervez Pilisjászfalura az NT Recycling Kft. Az érintett terület tulajdonosa kezdeményezte ennek érdekében a terület átminősítését kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területről (GKSZ) ipari gazdasági területté (GIP) – írta a Telex, amely szerint a folyamat el is kezdődött, de a képviselő-testület végül meggondolta magát, és csak GIPe-be sorolná át a területet, ami a „környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló ipari létesítmények beépítését” engedélyezné.

Ezzel párhuzamosan az NT Recycling a Környezetvédelmi Hatóságnál is beadta az engedélyhez szükséges kérelmeket, amely alapján az eljárás megindult. A Hatóság közleménye szerint li-ion akkumulátor gyártásából származó veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésével, tárolásával és újrahasznosító üzem kialakítását tervezi. A telephelyen évente 1876 tonna veszélyes hulladékot kívánnak tárolni és hasznosítani.

A térség kormánypárti képviselőjelöltje, Menczer Tamás videójában azt állította, hogy ő nem támogatja a beruházást, sőt, ő maga a garancia, hogy nem fog megvalósulni. Ettől függetlenül zajlik a Pest megyei kormányhivatalhoz tartozó hatóság engedélyezési eljárása – hívta fel a figyelmet a lap.

A 168 óra arra is felhívta a figyelmet, hogy a beruházás mindössze 20 kilométerre lenne Budapesttől, ráadásul a Pilisi Parkedő Natura 2000-es besorolású védett területe közvetlen szomszédságában.

