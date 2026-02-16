Anyaország, Migránsbűnözés :: 2026. február 16. 17:15 ::

A szicíliai ügyész fejenként több mint hét évet kért a magyar turistanőket szexuálisan bántalmazó migránsokra

A szicíliai Catania bíróságán az ügyész két vádlottra hét év és négy hónap, harmadik társukra hét év és hat hónap börtönbüntetést kért a hétfői tárgyaláson azoknak a marokkóiaknak az ügyében, akiket csoportos szexuális erőszak elkövetésével vádolnak két magyar turistanővel szemben.

Luigi Barone bíró az ítélet kihirdetésére készült, de a vádlottak védelme már második alkalommal halasztást kért, így a bíró június 15-re tűzte ki a következő tárgyalást. Addig a három vádlott továbbra is börtönben marad Szicília három különböző büntetés-végrehajtási intézetében.

A három vádlott ügyvédei arra hivatkoztak, hogy át kell olvasniuk az áldozatok jogi képviselőjétől bemutatott állásfoglalást.

A két huszonhárom éves és egy huszonöt éves vádlott bilincsben érkezett meg, nyolc börtönőr kísérte őket, és az ülésteremben ráccsal elkerített padokon ültek. Annyi derült ki róluk, hogy a bűncselekmény elkövetésekor illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban, és Catania területén kaktuszgyümölcs szedésével kerestek pénzt.

Az elsőként felszólaló Mariolina Banno ügyésznő részletesen felidézte a tavaly augusztus 27-én történteket.

A két fiatal magyar nő és a marokkói férfiak Catania tengerpartján találkoztak. A két nő elfogadta, hogy a férfiak járművükkel szállásukra szállítsák őket. A férfiak azonban eltértek az eredeti iránytól és a járműben szexuálisan bántalmazták őket.

Az ügyész megerősítette, hogy a vádlottak csoportos szexuális erőszakot követtek el, amikor a nők akarata ellenére folyamatosan intim testrészeiken fogták meg őket.

Hangoztatta, hogy a két nőt csak az mentette meg, hogy egyikük értesíteni tudta testvérét, leírta neki a járművet és annak rendszámát. A lány testvére riasztotta a helyi hatóságokat. A csendőrség a Cataniától nem messzi Paternóban tartóztatta fel azt a szürke színű furgont, amelyben a két nő volt.

A nők nemet mondtak, elutasították a férfiak közeledését, sírtak és kiabáltak, többször kérték, engedjék őket kiszállni a járműből, megbénultak a félelemtől, és attól rettegtek, hogy elrabolják vagy megölik őket.

A harmadik marokkói férfi egy elszigetelt ponton szállt be a kocsiba, és fenyegetésekkel kokainfogyasztásra kényszerítette a lányokat.

A jármű feltartóztatása után a csendőrök a legközelebbi kórházba kísérték a nőket, ahol az orvosi jelentés szerint traumatizált állapotban érkeztek meg.

A két áldozat beszámolója mindig következetes és egymással összhangban volt, nem találtak ki semmit - hangoztatta az ügyész.

Az ügyész hét év négy hónapot kért Márof Hamzára és Ahab Marvanra, valamint hét év hat hónapot Barsan Szufianra, aki a drogot birtokolta.

Márof Hamza és Ahab Marvan spontán nyilatkozatot tett tolmács segítségével. Először azt hangoztatták, hogy ők csak segíteni akartak a nőknek, majd elutasították a vádakat, és azt állították, hogy a nők birtokolták a kábítószert.

A bíró többször megszakította a vádlottakat, azt kérdezve, ha állításaik igazak, miért vártak mostanáig, miért nem mondták el mindezt korábban. A vádlottak kijelentésére, miszerint videófelvételekkel tudják bizonyítani szavaikat, a bíró felszólította őket, hogy mutassák be a felvételeket, melyeket azonban a vádlottak nem tudtak prezentálni.

A két áldozatot képviselő Massimiliano Scaringella ügyvéd beszédében úgy vélte, a vádlottak elfogadhatóvá akarják tenni azt, ami elfogadhatatlan. Hozzátette: egész Szicília tele van turistákkal, akik ha beszállnak egy autóba, mert fuvart kérnek, nem gondolják, hogy veszélybe kerülnek.

A magyar turisták boldog, napsütéses, problémamentes nyaralást vártak, de szicíliai tartózkodásuk rémálommá változott - mondta Massimiliano Scaringella. Hozzátette, Catania utcáin sétálva most is nagyon sok magyart hallani mindenfelé. Kijelentette: "a magyarok szeretnek Szicíliába jönni, továbbra is jönni akarnak, és joguk van ahhoz, hogy biztonságban látogassanak ide. Nekünk, olaszoknak kötelességünk, hogy teljes biztonságban fogadjuk őket, hogy felhőtlen legyen a tartózkodásuk".

A tárgyalást követően Scaringella az MTI-nek hangsúlyozta: mivel gyorsított eljárásról van szó, az ügyész egyharmaddal csökkentett büntetés kiszabását kérte, ami azt jelenti, hogy rendkívül szigorúan ítéli meg a történteket, és fejenként több mint tíz évet számolt. Úgy vélte, a vádlottak védelme további időt kért, de valójában semmi jogi indoka nem volt erre, csak az időt igyekeznek húzni.

Ami pedig a vádlottak szavait illeti, Scaringella szerint kijelentéseik teljesen értelmetlenek voltak. "A vádlottak verziója szerint a fiatal nők magukra zártak egy járművet, és megtagadták, hogy onnan kiszálljanak. Teljesen hiteltelen kijelentések, és nem magyarázzák, hogy ha minden rendben volt, akkor a nők miért értesítették a rendőrséget" - mondta az ügyvéd.

Hozzátette, hogy az ügyben a kulturális háttér meghatározónak számít, mivel "a marokkói férfiak úgy gondolták, hogy miután a nők beszálltak a kocsiba, ők azt csinálhattak velük, amit akartak. A nőknek nem volt szavuk, nem kérhették, hogy kiszállhassanak, vagy egyszerűen azt gondolják, hogy csak fuvart kértek, semmi mást."

(MTI)