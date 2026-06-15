Anyaország :: 2026. június 15. 14:03 ::

Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a túlárazott nyuszimotorok ügyében

Hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében - közölte az MTI megkeresésére a BRFK Kommunikációs Osztálya.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter múlt hét kedden jelentette be, hogy feljelentést tett tárcája elődje, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által "háromszoros áron vásárolt" játékmotorok ügyében.

Ahogy a minisztérium közleményében emlékeztetett, a KIM 2025-ben a Családbarát Magyarországért országos programsorozat kommunikációs kampányának keretében 12 ezer műanyag játék kismotor gyártására és raktározására adott le megrendelést Balásy Gyula cégének.

A bekért adatok alapján a jellemzően bölcsődékben használt kisebb motorokat 16 470 forintos, a nagyobbakat 14 940 forintos darabáron adták el a minisztériumnak. Ezek valós piaci ára azonban darabonként 5-6 ezer forint között mozog - írták.

Kátai-Németh Vilmos miniszter az ügy kapcsán múlt kedden bekérette a KIM Családügyi Főosztályának beszerzésben részt vett szereplőit és a szerződéseket. Ennek során kiderült, hogy a főosztály tavaly július 2-án 239 millió forint értékben adott le megrendelést a Lounge Design Kft.-nek és a New Land Media Kft.-nek kismotorok gyártására és raktározására.

A tárca álláspontja szerint ezzel a magatartással a minisztérium képviseletében eljáró személy(ek) megszegték vagyonkezelői kötelességüket, és a minisztériumnak a túlárazás mértékével arányban álló vagyoni hátrányt okoztak.

A BRFK közölte azt is, hogy az MTI megkeresésére küldött válaszukig gyanúsítotti kihallgatás nem történt.

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