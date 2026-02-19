Anyaország, Háború :: 2026. február 19. 11:47 ::

Gulyás: vizsgáljuk az ukrán áram- és földgázszállítások leállításának lehetőségét is

Gulyás Gergely azzal kezdte a mai Kormányinfót, hogy tegnap a kormány az energiabiztonságról tárgyalt, miután az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket.

A kormány álláspontja egyértelmű, ami történt, az elfogadhatatlan. Február 6. óta semmi akadálya nem lenne a vezeték újraindításának. Ezt többször megígérték, mindig azt mondták, hogy egy-két nap múlva, majd február 12-re ígérték. Tudatosan okoznak két európai uniós országnak kárt – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy garantált az ellátásbiztonság, felszabadították a stratégiai kőolajkészletet, ami önmagában is biztosítja három hónapra az ellátást, valamint vásárolnak orosz olajat, amit Horvátországon keresztül szállítanak. A Mol 500 ezer tonnát rendelt.

Gulyás Gergely leszögezte, nem fogadják el az ukrán kormány döntését, megszegik az unió felé tett vállalásaikat is. A kormány nemzetközi fórumokhoz fordul, valamint leállították a gázolajszállítást Ukrajna felé, vizsgálják az áram- és a földgázszállítások leállításának lehetőségét is.

A miniszter további válaszlépéseket helyezett kilátásba, ha az ukrán állam nem változtatja meg a döntését.

(Index)