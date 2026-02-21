Anyaország :: 2026. február 21. 19:28 ::

Nemzetiségi listát állít a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) az április 12-i országgyűlési választáson ismét német nemzetiségi listát állít annak érdekében, hogy a hazai németség önálló parlamenti képviselettel, erős felhatalmazással képviselhesse kulturális, oktatási és identitásmegőrzési érdekeit, a megyei szervezetek javaslatai alapján összeállított lista élén Gallai Gergely áll - közölte az MNOÖ szombaton az MTI-vel.

A közleményben hangsúlyozták, a közéletben és a német nemzetiségi közösség munkájában régóta aktív szakember célja, hogy az országos német önkormányzattal szoros együttműködésben, pártpolitikától függetlenül, következetesen képviselje a magyarországi németek érdekeit.

Hozzátették, a német nemzetiségi képviselő nem pártpolitikai szereplő, feladata a magyarországi német közösség érdekképviselete. A nemzetiségi jelöltet bármely politikai párttal azonosítani félreértelmezés - írták.

Kiemelték, a korábbi parlamenti ciklusokban a képviselő abból az alapelvből indult ki, hogy amennyiben a mindenkori kormány nemzetiségeket támogató politikát folytat, az együttműködés a közösség intézményeinek stabil működését és kiszámítható támogatását szolgálja. A tapasztalatok és közösségi visszajelzések alapján az MNOÖ a jövőben még önállóbb és átláthatóbb stratégiát követ majd.

A nemzetiségi politika eredményes képviselete együttműködést feltételez a mindenkori kormánnyal, ugyanakkor ez nem jelent automatikus politikai támogatást. Az MNOÖ fenntartja annak jogát, hogy ne támogasson olyan előterjesztéseket, amelyek a magyarországi német közösség egységét, megítélését, jogait, intézményeit vagy jövőjét veszélyeztetik - olvasható a közleményben.

A hazai német közösségen belül - ahogyan a társadalomban általában - különböző politikai nézetek vannak jelen. A nemzetiségi képviselet feladata ezért továbbra is az, hogy pártpolitikától függetlenül, a közös nemzetiségi érdekek mentén járjon el. Minden előterjesztést e mérce alapján vizsgál meg, és kizárólag olyan döntéseket támogat, amelyek a hazai német közösség hosszú távú megerősítését szolgálják. Az MNOÖ parlamenti jelenlétét és közéleti szerepvállalását az átláthatóság, a pártpolitikai függetlenség, az együttműködés és a folyamatos párbeszéd értékei határozzák meg. Az országos német önkormányzat meggyőződése, hogy a magyarországi németek ügyeiről nem lehet a közösség nélkül dönteni - közölte a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata.