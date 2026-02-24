Anyaország :: 2026. február 24. 16:26 ::

Előkerült Pesty László, visszavonták a körözést

A BRFK-tól a Blikk megtudta: visszavonták Pesty László körözését. Az eddig eltűntként keresett férfi életben van, jól van, ezért nem is indult semmilyen eljárás a rendőrségen az előkerülése után.

Az ismert dokumentumfilmest, rendezőt február 9. óta kereste eltűntként a rendőrség. Volt felesége, Nagybaczoni Nagy Kati szerint a férfi már régóta nagyon rossz egészségi állapotban van, komoly cukorbetegséggel küzd. Legutóbbi találkozásukkor még gyógyszereket vitt egykori férjének, amelyeket ő nem tudott kiváltani. Úgy emlékszik, hogy Pesty László már akkor is rettenetes állapotban volt, korábban kórházba is került.

A Pesty László eltűnéséhez vezető lehetséges események közül a 24.hu a gyanús gazdasági-pénzügyi szálakat göngyölítette fel, aminek a főbb momentumai:

négy évvel ezelőtt Pesty átadta hat cégét az 1930-as születésű édesapjának, aki tavaly meghalt;

2025-ben három érdekeltségét számolta fel bíróság;

a megmaradt vállalkozásai ellen a NAV indított végrehajtási eljárásokat;

2025 elején több volt alkalmazottjának sem fizette ki a bérét.

Pesty eltűnése után a hasonló találgatások miatt Nagybaczoni Nagy Kati a Facebook-oldalára is kitett egy közleményt, amelyben azt írta, "minden összeesküvés-elméletet abszurdnak tekintek az eltűnésével kapcsolatosan, szerintem semmi ok a valódi aggodalomra, és biztos vagyok benne, hogy a jelen helyzetet Laci önszántából idézte elő. Jó esetben önként egészségügyi kezeléseknek veti alá magát, egyéb esetben esetleg távozott az országból. Abban egészen biztos vagyok, hogy neki senki nem ártott, és őt senki nem bántotta."

A rendőrség a Telex megkeresésére a következőket válaszolta: