Élve látták Pesty Lászlót, de mire riasztották a rendőröket, újra nyoma veszett

A múlt héten, február 9-én veszett nyoma Pesty Lászlónak, akit azóta eltűntként tartanak számon a hatóságok, Budapest I. Kerületi Rendőrkapitánysága pedig azóta is körözést folytat az ügyben.

A Blikk most azt állítja a dokumentumfilmes egy meg nem nevezett ismerősére hivatkozva, hogy Pestyt a napokban élve látták, a szemtanúk riasztották is a rendőrséget, ám mire ők a helyszínre értek, a férfinek újra nyoma veszett. A lap megkereste ezzel kapcsolatban a BRFK-t, onnan azonban nem adtak részletes tájékoztatást az önrendelkezési jogról szóló törvényre hivatkozva, mindössze annyit árultak el, hogy Pesty Lászlót továbbra is eltűntként keresik. Pesty volt felesége a lapnak azt mondta, ugyan pontos információi nincsenek, ám szerinte sok jel utal arra, hogy napokon belül meg fogják találni volt férjét.

A Fideszhez és a kormányoldalhoz kötődő dokumentumfilmesnek (akinek nevéhez egyebek között a Pesty Fekete Doboz és a gerilla.hu is kötődik) a hírek szerint hónapok óta rendkívül súlyos az egészségi állapota. Erről volt felesége, Nagybaczoni Nagy Kati beszélt Pesty eltűnése után nem sokkal.

A nő úgy nyilatkozott a múlt héten, hogy bár már csak ritkán tartották a kapcsolatot, tudomása volt korábbi férje rossz állapotáról. Elmondása szerint Pesty többek között súlyos cukorbetegséggel és mozgási nehézségekkel küzdött az utóbbi időszakban, korábban kórházban is kezelni kellett, és már kommunikálni is nehezen tudott.

A Pestyvel baráti viszonyt ápoló Csintalan Sándor arról beszélt, ő már korábban tartott attól, hogy baj lesz, és magától Pestytől tudja, hogy a férfit „büntetésbe helyezték”.

– És ennek mondjuk olyan elemei is voltak, amelyek arról szóltak, hogy nem fizették ki a munkáját, kitolták a munkáiból, és büntetésbe került. És hát őt ez rendkívüli módon megviselte – fogalmazott Csintalan.

A rendőrség honlapja szerint Pesty László István eltűnésével kapcsolatban a Budapest I. Kerületi Rendőrkapitányság folytat körözést. A hatóság azt kéri, hogy aki felismeri az eltűnt személyt, tegyen bejelentést.

