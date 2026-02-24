Anyaország, Háború :: 2026. február 24. 19:30 ::

Von der Leyen arra kérte Zelenszkijt, gyorsítsa fel a Barátság kőolajvezeték javítását

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra kérte Volodimir Zelenszkij államfőt, hogy gyorsítsa fel Ukrajnában a január 27-én orosz támadás során megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítási munkálatait. Ezt a bizottság vezetője mondta el azon a sajtótájékoztatón, amelyet António Costával, az Európai Tanács elnökével és az ukrajnai államfővel közösen tartottak kedden Kijevben.

Zelenszkij az Interfax-Ukrajina hírügynökség szerint rámutatott arra, hogy Ukrajna nem vállalhat felelősséget az Oroszország által okozott károkért. "Többször is helyre kellett állítanunk, mégpedig nem egyszer. Nos, ezt a kőolajvezetéket egyszer. Amikor valamit helyreállítasz, Oroszország újra megtámadja" - tette hozzá. Az elnök kiemelte, hogy Ukrajnának műholdfelvételei és más bizonyítékai vannak, amelyek igazolják Oroszország felelősségét a károkért. Ezen túlmenően az agresszor ország más kőolajvezetékeket is megrongált. "Ezért, ha valaki blokkolni akarja a pénzügyi támogatást, blokkolja Oroszországot!" - tette hozzá.

Zelenszkij azt is megjegyezte, hogy Magyarország tárgyalhatna Oroszországgal az energetikai infrastruktúra elleni támadások beszüntetéséről.

Az elnök emellett kifejezte véleményét, amely szerint nem függ össze a Barátság kőolajvezeték újraindítása azzal, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós pénzügyi csomag folyósítását. "Ez már nem az első alkalom, hogy a magyar miniszterelnök blokkol valamit. És nem vagyok biztos abban, hogy ez egyszerre történik: a 90 milliárd eurós kölcsön kérdése és a kőolajvezeték. Mert ezek különböző dolgok" - fejtette ki.

Von der Leyen kijelentette, hogy az Európai Unió "minden lehetséges módon" biztosítani fogja Ukrajna számára a 2026–2027-re szóló, 90 milliárd eurós kölcsönt - számolt be az Ukrinform ukrán állami hírügynökség.

"Hadd mondjam egyértelműen: a kölcsönről szóló döntés már megszületett. A tagállamok hozzájárultak. Ezt az ígéretet nem lehet megszegni, ezért a kölcsönt minden lehetséges módon biztosítani fogjuk. Több lehetőségünk is van, és élni fogunk velük" - mondta.

A bizottság elnöke közölte még, hogy az Európai Unió segíteni fogja Ukrajnát a 2026–2027-es télre való felkészülésben is a már kidolgozott, 920 millió eurós terv keretében. Hozzátette, hogy a brüsszeli terv biztosítja az ország egész területén a stabil elektromosáram-ellátást, és támogatja a megújuló energiaforrások termelésének decentralizációját. A terv a villamoshálózat, valamint a hőerőművek javítását és modernizálását is tartalmazza.

Zelenszkij közölte: Kijev számít arra, hogy az Európai Unió Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagja hatékony lesz, és hogy azt a lehető leghamarabb elfogadják. "Arra számítunk, hogy a 20. szankciós csomag erős és hatékony lesz, és hogy a lehető leghamarabb elfogadják. Különböző kihívások vannak az európai államok előtt, de számítok erre. Ez annak a diplomáciának a formája, amelyet Oroszország megért. Hálás vagyok minden vezetőnek, aki ezt támogatja" - mondta az államfő.

Elmondta, hogy az uniós vezetőkkel tárgyalt az uniós jogszabályok olyan módosításairól, amelyek megállíthatják az orosz olajszállító hajókat. "Sok minden van, amit meg kell tennünk. Ma konkrét lépéseket beszéltünk meg, amelyek közelebb vihetnek a békéhez. Természetesen nincs helye az orosz olajnak és gáznak az európai piacon. Megvitattuk az uniós jogszabályok módosításait, amelyek lehetővé teszik az orosz tankerek feltartóztatását és az általuk szállított olaj elkobzását. Ez lehetséges" - mutatott rá az elnök.

(MTI nyomán)