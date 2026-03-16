Apát és fiát körözik - életveszélyes sérüléseket okoztak Virág Ricsiék

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága eljárást folytat életveszélyt okozó testi sértés miatt. A gyanú szerint 2026. március 12-én éjjel két férfi bántalmazta Csörögön a 49 éves sértettet, akit a mentők később életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba otthonából.

A bűncselekménnyel összefüggésben – mivel a lakcímükön nem találták őket – a nyomozók elrendelték a körözését Virág József 49 éves és Virág Richárd 22 éves csörögi lakosoknak.

A Pest vármegyei nyomozók a Police.hu-n kérik, hogy akik a két férfit látták, jelenlegi tartózkodási helyükkel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96. telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.