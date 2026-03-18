Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. március 18. 18:25 ::

Toroczkai az országos cigány önkormányzat elnökének: vessék ki maguk közül a bűnözőket!

Válasz Aba-Horváth Istvánnak, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata elnökének nyílt levelére

Köszönöm a meghívást a kötetlen beszélgetésre, elnök úr, de ön fordítva ül a lovon. Ön gyakorlatilag berendelt engem március 18-ára, 11 órára a székházukba.



Fotó: Bús Csaba / MTI

Mi azonban nem támadtunk meg senkit, éppen ellenkezőleg, minket támadtak meg: Ahogy Magyarország minden településén, úgy Kállóban is megjelent egy előre a rendőrségen bejelentett, meghirdetett, törvényes utcai kampányrendezvényre a Mi Hazánk Mozgalom három aktivistája, közöttük egy hölgy. Erre egy csoport rájuk támadt üvöltözve, félelmet keltve, fenyegetőzve, követelve, hogy hagyják el a települést.

Egyikük saját videójában mondta el, hogy egész életében bűnöző volt, az is lesz, és megmutatta, hogy az autójában tartott szamurájkarddal érkezett a Mi Hazánk elleni akcióra. A fenyegetőzés akkor is folytatódott, amikor Dócs Dávid, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, alelnöke a helyszínre érkezett, miközben az aktivistáinkat és a mozgalmunk vezetőit válogatott sértésekkel, rágalmakkal illették.

A támadók, akik a kállói cigányság képviselőinek mondták magukat, számos bűncselekményt elkövettek. Csoportos garázdaság, kényszerítés, és közösség tagja elleni erőszak miatt kellett volna a rendőröknek már a helyszínen intézkedni. Ez nem történt meg, mert a kiérkező néhány rendőr egyszerűen nem mert fellépni a fenyegetőző, üvöltöző hordával szemben. A feljelentéseket azonban mi utólag megtettük, a hatóságoknak büntetőeljárást kell indítani.

Sem a Mi Hazánk Mozgalom, sem a Bűnvadászok nem származás alapján ítél meg embereket. A Bűnvadászok a rendőrséget minden esetben értesíti, a hatóságokkal együttműködve lép fel a bűncselekményekkel szemben. Számos videóban láthatja, hogy ugyanúgy cselekszenek mindenféle bőrszínű bűnelkövetővel szemben, és például Chernelházadamonyán egy cigány származású embernek segítettek a nem cigány származású lakásfoglalóval szemben. Nemrégiben pedig a legnépszerűbb roma küzdősportoló, TikTok-sztár jelentkezett a Bűnvadászok közé, mert ő is a kislányát szeretné megvédeni azok ellen a drogkereskedő bűnözők ellen, akik közé a kállói támadók is tartoznak.

Csak az úgynevezett, és sokszor bűnözőkből álló jogvédő szervezetek, és most önök akarnak ebből etnikai kérdést csinálni.

Ön felszólított engem a nyílt levelében, hogy „döntése meghozatalakor minden eshetőséget vegyen figyelembe”.

Nekünk éppen ebből van elegünk. A felszólításokból, követelőzésekből, fenyegetőzésekből. A bűnözést ítéljék el, és vessék ki maguk közül a bűnözőket! Ez az érdeke a tisztességes magyaroknak és cigányoknak is.

Mi békét, rendet akarunk. Március 28-án ott leszünk Kállón, mert egyetlen négyzetcentiméter sem lehet a hazánkban, ahová nem akarnak beengedni minket. Ahogy azt sem tűrhetjük, ha az aktivistáinkra támadnak. Minden magyar felelős minden magyarért.

Némán fogunk felvonulni, nem uszítunk, nem gyűlölködünk, békés, törvényes demonstrációra készülünk.

Ami pedig a találkozónkat illeti, hazánk jövője érdekében a kötetlen beszélgetésre nyitott vagyok. Megtalál az Országgyűlés Irodaházában.

Üdvözlettel:

Toroczkai László





Köszönöm a meghívást a kötetlen beszélgetésre elnök úr, de ön fordítva ül a lovon. Ön gyakorlatilag berendelt engem március 18-ára, 11 órára a székházukba.

Mi azonban nem… Válasz Aba-Horváth Istvánnak, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata elnökének nyílt leveléreKöszönöm a meghívást a kötetlen beszélgetésre elnök úr, de ön fordítva ül a lovon. Ön gyakorlatilag berendelt engem március 18-ára, 11 órára a székházukba.Mi azonban nem… pic.twitter.com/nRB9fKKoDa March 18, 2026

