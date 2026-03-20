Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. március 20. 12:33 ::

Annyira rendben van minden Kállón, hogy még a börtönben ülő cigánybűnözőket is onnan látták el kábítószerrel

Családi alapú és büntetés-végrehajtási intézetekben kábítószert terjesztő bűnszövetséget számoltak fel a DELTA Program keretében - közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu-n.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságon több hónapja folytatott nyomozás eredményeként a Nógrád, a Pest és a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Büntetés-végrehajtás Ország Parancsnoksága együttműködésével március 18-án három bv-intézetben és a Nógrád megyei Kállón csaptak le egy családi alapon tevékenykedő bűnszövetségre.

A rendőségi adatok alapján a kállói család tagjai – testvérek és hozzátartozóik – pontosan leosztott feladatkör és forgatókönyv szerint szerezték be a drogot, készítették el az azzal átitatott papírokat, és álnéven feladott levélként küldték be a Márianosztrai Fegyház és Börtönbe, a Balassagyarmat Fegyház és Börtönbe, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe. A családdal kapcsolatban álló és jogerős szabadságvesztésüket töltő elítélt címzettek feldarabolták a füzetdarabokat, és eladták a többi fogvatartottnak. Az elítéltek és a kapcsolattartóik a drog ellenértékét az egyik családtag bankszámlájára utaltatták, a pénzt a család szétosztotta.

A szakértők a bv-intézetekben lefoglalt levélpapírokon ADB-Butinaca elnevezésű kábítószert mutattak ki.

A hajnali akcióban közel száz rendőr és bv-munkatárs vett részt, egy időpontban csaptak le a kállói bűnszövetség tagjaira ingatlanjaikon, és átvizsgálták a Márianosztrai Fegyház és Börtönben, a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, illetve a Szombathelyi Országos bv Intézetben több fogvatartott zárkáját. A Nógrád, a Pest és a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítői és nyomozói a Nógrád és a Pest megyei mélységi ellenőrzési és közterületi támogató osztály és alosztály kommandósaival, valamint a Készenléti Rendőrség támogatásával felszámolták a bűnszövetséget, elfogták a terjesztést folytató család 36 éves vezetőjét és további három tagját, a 37 éves bátyját, a 36 éves húgát, valamint a 17 éves unokaöcsét.

A kutatások során munkatársaink gyógyszeres üvegbe rejtett drogot és közbiztonságra veszélyes szúró-vágó eszközöket, valamint pénzt találtak és foglaltak le.

Az egyenruhások előállították a bűnbanda négy kállói tagját a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságra. A nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe őket, majd kezdeményezték letartóztatásukat.

A büntetés-végrehajtási intézetekben munkatársaink két, jelenleg jogerős szabadságvesztését töltő elítéltet hallgattak ki kábítószer-kereskedelem miatt.

