2026. március 19. 21:26

Betiltotta a rendőrség a Mi Hazánk kállói felvonulását

A Pásztói Rendőrkapitányság vezetője mint gyülekezési hatóság a március 28-án Kálló településre bejelentett vonulásos gyűlést megtiltotta - áll a Police.hu-n megjelent közleményben.



Aggódnak a nyugalmukért

A rendőrség arra az ürügyre hivatkozik, hogy „az itt élő lakosságot a gyűlés esetleges engedélyezése közvetlen, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyeztetné”.

Hasonló kifogásokkal próbálták ellehetetleníteni a Mi Hazánk tavaly szeptemberi, szolnoki vonulását, amit végül mégis megtartott a nemzeti ellenzéki párt. Természetesen ezen a helyszínen sem, ahogy korábban sehol máshol nem történt incidens a helyi lakosok ellen, hiszen éppen a közrend melletti kiállás jegyében szervezik a hasonló rendezvényeket, írja a Magyar Jelen.

Toroczkai László pártelnök korábban úgy fogalmazott, hogy „némán fogunk felvonulni, nem uszítunk, nem gyűlölködünk, békés, törvényes demonstrációra készülünk.” Ennek tudatában még abszurdabb a hatósági döntés, teszi hozzá a lap.