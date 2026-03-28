Idén nem hirdették meg a TeSzedd! szemétszedő programot

Miért nem hirdették meg idén a TeSzedd! szemétszedő programot? – tette fel Novák Előd a kérdést az Országgyűlésben. Alább olvasható a folytatás.

Tisztelt Miniszter Úr!

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma, amely a tavalyi évben (április 7. és 13. között) 13. alkalommal került megrendezésre az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Idén azonban nem látni híreket az előzetes jelentkezési lehetőségről sem. A teszedd.hu oldalon sincs semmi információ. Miért? Pedig elkelne egy tavaszi nagytakarítás...

A Mi Hazánk mint rendpárti mozgalom a környezetvédelemből is kiveszi a részét, ha már az állami gépezet akadozik a köztisztaság biztosítása terén is. Ezért hazánk talán legnagyobb önkéntes mozgalmához, a TeSzedd! szemétszedő akcióhoz csatlakozott a Mi Hazánk is, hogy rendet tegyünk - először saját környezetünkben.

A közbiztonság és a köztisztaság biztosítása sem lehet „állami monopólium”, előbbit mégis büntetik: ugyanis a Magyar Gárda betiltása után még a szabálysértési törvényt is kiegészítették - abszurd módon a tiltott prostitúció paragrafusa előtt - azzal, hogy aki közterületen a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, vagy ilyen látszatot kelt, szabálysértést követ el. Pedig az önkéntes erőket nem üldözni, hanem hasznosítani kellene, állami irányítással, ahogy az a Teszedd! akcióban működik.

A környezetvédelemben is sokak közreműködésére, társadalmi szemléletformálásra van szükség, illetve felelős hulladékgazdálkodásra, ha törődünk a jövő generációjával. Ezért is elfogadhatatlan, hogy Orbán Viktor korábban azt mondta a kormányzatából kiebrudalt Illés Zoltánnak: „a környezetvédelem baloldali issue, a gazdag országok ügye, akadályozza a gazdasági fejlődést, ilyenre mi nem költhetünk”. Itt az idő, hogy szakítsunk azzal a nyugati hazugsággal, hogy a környezetvédelem balliberális privilégium. Valljuk, hogy a zöldgondolat és markáns nemzeti politika feltétele egymásnak. Valóban létharmonikus, hiteles környezetvédő programmal csak az állhat elő, aki szereti, becsüli és tiszteli azt a földet, ahol él, annak múltját, kultúráját és társadalmát, vagyis aki nemzeti gondolkodású, nacionalista.