2026. május 2. 18:57

Letartóztatták a 24.hu főszerkesztőjét megverő férfit - az IMEI-be került

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján a bíróság letartóztatta azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és összeverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában - közölte a Fővárosi Főügyészség szombaton az MTI-vel, mellékelve az esetről beszámoló hírportál cikkét.

Rab Ferenc helyettes sajtószóvivő tájékoztatása szerint a gyanúsítottal szemben a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben hajtják végre.

A bántalmazásáról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá, ököllel az arcába ütött, majd miután a földre került, rugdosni kezdte.

A főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, a Honvéd Kórházba vitték, ahol órákat töltött, de végül nem kellett megoperálni.