Volt ukrán titkosügynök: az "aranykonvojban" az ukrán hadsereg fekete pénze volt - Magyarországon is maradt belőle

A Magyarországon feltartóztatott ukrán pénzszállítóban az "ukrán hadsereg fekete pénze" volt, amellyel "mindent megoldanak" odaát, illetve amiből "maradt Magyarországon" is - állította egy magát "kiugrott ügynöknek" nevező férfi a TV2 péntek esti Tények című műsorában.

A neve elhallgatását kérő, arcát nem vállaló, eltorzított hangon megszólaló férfi úgy nyilatkozott, hogy ő "mondhatni egy kiugrott ügynök", aki "nekik" dolgozott olyan helyen Kárpátalján, ahol ismert mindenkit, aki az ukránoknál Magyarországgal foglalkozik.

A férfi, akiről a híradásban azt mondták, hogy "mindent tud az ukránok Magyarországgal kapcsolatos terveiről", azt mondta: a hazánkban a közelmúltban feltartóztatott készpénz- és nemesfémszállítmány, azaz az úgynevezett aranykonvoj olyan pénzt rejtett, amit maguk között csak "fekete pénznek", "az ukrán hadsereg fekete pénzének" neveztek, amelynek "nincs hivatalos nyoma", s amellyel "mindent megoldanak".

E pénz felett, mondta, maga Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök rendelkezik, és "ebből fizetik a zsoldosokat a fronton, jut belőle a katonáknak, az elégedetlen, zúgolódó vezetőknek, a szabotőröknek, a kémeknek, és külföldi szervezeteknek is" - sorolta, leszögezve, hogy minden olyasmit ezekkel a pénzekkel intéznek, ami az "elnöknek fontos".

Közölte: a pénzek egy részét hivatalos szállítóval viszik, de van, amit nem. "Amikor belépnek a volt katonák, titkosszolgák szállítónak a hivatalos cégek helyett, akkor lehet tudni, hogy ott száz százalékig fekete pénz mozog" - hívta fel a figyelmet, hozzátéve: sokszor a pénz országokon keresztül mozog, s úgy tűnik, mintha teljesen hivatalos szállítmány lenne.

"De sosem lehet tudni, mennyi van valójában náluk", és azért így kezelik, "hogy ne lehessen tudni, mennyit vesznek ki a szállítmányból a különböző országokban" - mondta.

"Maradt Magyarországon a pénzből"

Arra a kérdésre, hogy miért Magyarországon keresztül ment a szállítmány, azt mondta: azért, mert "maradt Magyarországon a pénzből". Szerinte órákkal rövidebb lett volna Lengyelországon keresztül szállítani, de "itt is kellett kitenni a pénzből" - jelentette ki.

A híradás szerint a riportalany azt is mondta, hogy nem a most bekapcsolt szállítmány volt az első aranykonvoj, ami áthaladt Magyarországon, a pénz egy része pedig rendszeresen itt maradt.

Arra a kérdésre, hogy Magyarországon vajon "kinél landolt a pénz, (…) fény derül a szombati naplóban" - hangzott el a bejátszásban.

(MTI nyomán)