2026. március 26. 16:21

Az amerikai hírszerzés szerint a kijevi maffiakormány amerikai százmilliókból akarta Biden kampányát pénzelni '22-ben

A nemrégiben titkosítás alól feloldott amerikai dokumentumok szerint 2022-ben ukrán tisztségviselők arról tárgyaltak, hogy több százmillió dollárt, amelyet tiszta energiaforrásokra szántak, visszacsatornázzanak Joe Biden akkori amerikai elnök 2024-es kampányába. Nincs bizonyíték arra, hogy a titkosszolgálati eszközökkel megszerzett üzenetváltásokat a Biden-kormányzat idején vizsgálták volna - írta a Just the News internetes kiadvány csütörtökön.

Az amerikai hírszerzés elfogta az ukrán kormány üzeneteit, amelyek egy olyan tervről szóltak, hogy a háború sújtotta országban a tiszta energiára szánt - az amerikai adófizetők pénzéből származó - több százmillió dollárt az Egyesült Államokba irányítsák, hogy azzal Biden elnök 2024-es újraválasztási kampányát és a Demokrata Nemzeti Bizottságot gazdagítsák - áll egy feloldott titkosítású hírszerzési jelentés összefoglalójában.

Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés igazgatója nemrég értesült az elfogott üzenetekről, és utasította a USAID tisztviselőit, hogy vizsgálják át a nyilvántartásokat, hogy kiderüljön, valóban végrehajtották-e a tervet, és indokolt-e a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) felé történő büntetőjogi feljelentés.

Gabbard csapata nem talált érdemi bizonyítékot arra, hogy a lehallgatott üzenetváltásokat alaposan kivizsgálták volna a Biden-kormányzat idején, és a tisztviselők szerint a kommunikációk nem kapcsolódnak az orosz dezinformációs kampányokhoz. A dokumentumok szerint az USAID is részt vett a pénz átcsoportosításában.

A feloldott jelentés az amerikai hírszerző ügynökségek 2022 végi lehallgatásainak nyers összefoglalója az állítólagos tervről, és az azt átvizsgáló tisztségviselők szerint "láthatóan hiányzott az érdeklődés egy ilyen robbanásszerű, az amerikai választásba történő külföldi beavatkozással kapcsolatos állítás kivizsgálására".

Az ukrán kormány és bizonyos, meg nem nevezett amerikai kormányzati tisztségviselők állítólag a kijevi USAID közreműködésével kidolgoztak egy tervet, amelynek keretében több százmillió dollárt egy ukrajnai infrastrukturális projekt finanszírozására szántak volna, ami fedezetet biztosított volna arra, hogy a források körülbelül 90 százalékát Biden újraválasztási kampányának finanszírozására irányítsák - áll a lehallgatások feloldott titkosítású összefoglalójában.

"Biztosak voltak abban, hogy a projekt kezdetben finanszírozásban részesül, még akkor is, ha a jövőben a projektet szükségtelennek minősítik és elutasítják. Ebben az időpontban a pénz már elkülönített lesz, és nem lehet visszafordítani vagy más célra felhasználni" - olvasható a jelentésben.

A lehallgatások két amerikai alvállalkozót említettek mint a pénz lehetséges címzettjeit, amely végül a Demokrata Pénzalapokhoz kerülhetett. A Just the News megjegyezte, hogy nevük a még mindig titkos hírszerzési anyagokban szerepelnek.

"A terv tartalmazta az alvállalkozók finanszírozásának részleteit amerikai cégeken keresztül, így a pénz felhasználásának és elosztásának nyomon követése nehéz lett volna" - áll a titkosítás alól feloldott összefoglalóban. "Ezen túlmenően olyan szerződéseket kötöttek volna, amelyeket nehéz lett volna ellenőrizni. Ily módon az amerikai finanszírozás nagy részét Biden választási kampányára irányították volna, anélkül, hogy pontosan nyomon lehetett volna követni a pénz forrását".

A kiadvány szerint ezeknek a dokumentumoknak a felfedése Volodimir Zelenszkij számára érzékeny időszakban történik, aki szorosan együttműködik Donald Trump amerikai elnök küldötteivel egy béketervezeten, amely az Oroszország által 2022-ben indított ukrajnai háborúnak hivatott véget vetni.

(MTI nyomán)