Anyaország, Videók :: 2026. június 13. 16:08 ::

"Ma az ország a Varga Judit" - Orbán szerint a Tisza-kormány bántalmazó kapcsolatba kerül az egész országgal

Magyarország gazdasági és politikai káosz felé tart, az ellenzéknek pedig az a dolga, hogy segítsen az országnak, hogy ne süllyedjen káoszba - jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusa előtt tartott sajtótájékoztatóján, szombaton Budapesten.

A volt miniszterelnök elmondta: a kongresszuson arról is fognak tanácskozni, hogy hogyan tudják megakadályozni az ország káoszba süllyedését.

A sajtótájékoztatón az újságírók idézték Magyar Péter miniszterelnök kijelentését, miszerint a Fidesz-kormány "menekülttábor" megnyitását tervezte a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéden.



Orbán a Fidesz-kongresszus előtt magas röptű nyilatkozatot is adott (fotó: Orbán Viktor / Facebook)

Erre reagálva a politikus azt válaszolta, hogy Magyarországon ma nincs egyetlen migránstábor és migráns sem. Nem is lehet, mert az emberek népszavazással ezt eldöntötték.

Arra a felvetésre, hogy Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője azt mondta: a terv arra szolgált, hogy becsapják az Európai Uniót, Orbán Viktor úgy reagált: "ne azt a szót használjuk, hogy becsapjuk, hanem hívjuk úgy, hogy kitaktikázzuk". Később hozzátette: "többször kellett volna megvezetnünk őket".

Ha végre akarták volna hajtani, végrehajtották volna, és ma Magyarországon azért nincs egy migráns sem (kár, hogy ez már eleve hazugásg - a szerk.), "mert nem engedtem be őket" - tette hozzá.

Hangsúlyozta: azért nem igaz az az állítás, hogy a szélsőjobb felé vezetné a Fideszt, mert Magyarországon nincs szélsőjobb. Van radikális, polgári és középjobboldal, és ezekből áll össze a nemzeti oldal. Az ő dolga, illetve a nemzeti oldal mindenkori vezetőjének az a dolga, hogy ezeket a szárnyakat egy nagy egységbe összefogja. Amikor ez nem sikerült, akkor vesztették el a választásokat - mondta.

A Fidesz vezető politikusa újságírói kérdésekre válaszolva azt mondta: a választási vereségért éppen azzal vállalta a felelősséget, hogy lemondott pártelnöki tisztéről, és most azért kell kongresszust tartani, hogy megválasszák a párt vezető testületének tagjait és a pártelnököt.

Ugyanakkor szerinte - mint ahogy azt a kongresszust megelőzően általa közzétett "röpiratban" is megfogalmazta - a választási vereséghez hozzájárultak a "nemzetközi brigádok". "Mivel Magyarországon vannak nemzetközi brigádok, önök közül vannak, akiket külföldről fizetnek, tele vagyunk NGO-kal, akiket külföldről fizetnek, vannak külföldi titkosszolgálatok, akik újságírókat fizetnek, meg magyar állampolgárokat is (...), és ők sikeresen dolgoztak azért, hogy az áprilisi választást a nemzeti oldal elveszítse" - fogalmazott.

Orbán Viktor elmondta, hogy nem tart szükségesnek külpolitikai fordulat, a Fidesznek nemzeti érdekeket képviselő külpolitikája van. Hozzátette, ha a nemzeti érdeket kompromisszummal lehet elérni, akkor úgy, ha pedig konfrontációval akkor úgy kell elérni.

Arra a kérdésre, hogy személyesen adott-e utasítást az ukrán pénzszállítók feltartóztatására, a volt miniszterelnök azt válaszolta, hogy "a jogszabályoknak megfelelően történt minden".

Arra a kérdésre, hogy lesz-e még parlamenti képviselő, Orbán Viktor azt mondta: "nem minden titkos tervemet árulom el".

A kávévétózó nindzsa soha nem adja fel

Orbán Viktor tíz pontban foglalta össze a választási vereség okait, és az őszi időszakra "pincétől a padlásig" megújult Fidesz ígért a párt 32., tisztújító kongresszusán, szombaton Budapesten.

"Én nem adom fel, soha, soha, soha, én sohasem adom fel" - ezzel kezdte Orbán Viktor a Budapest Kongresszusi Központban tartott eseményen a küldöttek előtt mondott beszédét, hozzátéve, hogy a Fidesz tanácskozása most nem ünnepi, hanem munkakongresszus.

A 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP vereségét és a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó 2026-os országgyűlési választásokat követően tartott első kongresszuson a volt miniszterelnök a választási vereség okai között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak.

Hozzátette: a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra nem adtak hatékony választ. Emellett a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, ráadásul a külföldről vezérelt algoritmusok "szemet szúró mértékben az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta". A Magyarországot fenyegető háborús veszélyről szóló üzeneteiket pedig ellenfelük sikeresen semlegesítette - sorolta.

Orbán Viktor arról is beszélt: nem sikerült megtalálni azt a politikát, ami az általános európai gazdasági hanyatlás ellenére is sikeres, valamint nem vállalták, hogy olyan gazdasági és szociális vállalásokat tegyenek, amelyekről tudta, hogy teljesíthetetlenek.

Úgy értékelt: a választás a fiatalok körében elszenvedett "brutális arányú vereségen úszott el". Ezt személyes kudarcnak nevezte, jelezve: érti, hogy a fiatalok körében mind személyét, mind a programját "durván elutasították".

Orbán Viktor - akit a küldöttek ismét pártelnökké választhatnak egy évre - elismerte, hogy a választási vereségért őt terheli a felelősség, hozzátéve: ezért mondott le, és indítványozta a mai kongresszust is. "Ki nem állhatom azokat a vezetőket, akik erős vezetői jogosítványokat kérnek és kapnak, de ha baj van, másokra mutogatnak." - jegyezte meg a másra mutogatást többek között agyzsibbasztó óriásplakátkampányokban is űző Orbán.

Szerinte nem helyes "elverni a port" a kampányfőnökön, a regionális igazgatókon, az egyéni kerületben vesztes jelölteken vagy a választókerületi elnökökön, mert - mint mondta - végül is a "stratégiai hibák gazdája én vagyok és nem ők".

Orbán Viktor beszélt a kongresszus által elfogadni tervezett alapszabály-módosításról, amit azzal indokolt: 16 év után kormányzó pártból ellenzéki párt lettek, ami változást követel, és a jelenlegi szervezeti forma most már inkább "kényszerzubbony, mint munkaruha".

Szerinte a Fidesz 16 évig fantasztikus kormányzópárt volt, de a kormány támogatása felemésztette a párt közösségi erejét, 2010 és 2026 között "hatalompárttá" váltak. Minden szempontot megelőzött a hatékonyság és a fegyelem, a Fidesz egy akaratátviteli eszközzé, szinte félkatonai kormányzó párttá vált - tette hozzá.

Szerinte most vissza kell alakulniuk mozgalmi párttá, amelyben "utasítások helyett barátság, alá-fölérendeltség helyett szemmagasság, fegyelem helyett spontaneitás, bicepszek helyett lelkierő", több polgári érték és kevesebb katonai erény a jellemző.

Közölte: ennek érdekében a választókerületi rendszer kivezetését, a településekhez és a vármegyékhez való visszatérést javasolják. Jelezte: megszűnne a regionális igazgatói poszt is, és 28 tagú elnökség jönne létre, amelyben a vármegyei elnökök automatikusan tagok lennének a választmány elnöke, az európai delegációvezető és a parlamenti frakcióvezető, valamint a pártelnök és a négy alelnök mellett. "Legyen elnökünk, hogy valakinek a nyakába akaszthassuk a kolompot, és válasszunk négy alelnököt, akik képesek újratölteni a Fidesz lemerült közösségi akkumulátorait" - fogalmazott.

Közölte: ismét a párt alelnökének javasolja Gál Kinga európai parlamenti képviselőt, aki összekötő lesz az elnökségben az európai Patriótákhoz. Új alelnöknek javasolta - a posztot jelenleg betöltő Kósa Lajos, Kubatov Gábor és Németh Szilárd helyére - Gyopáros Alpárt, a Magyar Falu Program volt kormánybiztosát a vidék képviseletére, Bóka János, volt európai ügyekért felelős minisztert, a Fidesz frakcióvezető-helyettesét a meggyengült polgári-politikai közép megerősítésére, és Salgótarján polgármesterét Kreicsi Bálintot az önkormányzatok képviseletére.

"Szeptemberig tegyük rendbe a Fideszt a pincétől a padlásig!" - fogalmazott.

Arról is beszélt: megújították a parlamenti frakciót is, ahol "radikális vérátömlesztést" hajtottak végre (megtartva például a cigány "celebjeiket" kulturális támogatásokkal jogsértően kitömő Hankó Balázst, és mellette többek között Németh Balázs és Pócs János is a soraikat "erősíti" - a szerk.), 25 képviselőt lecserélve. Orbán Viktor emlékeztetett: a '60-as éveiket taposók, Semjén Zsolt, Kövér László és ő maga is hátraléptek, hogy a vezetést átvehessék a negyvenesek.

Orbán Viktor hangsúlyozta: ellenzékben az emberek hangjának kell lenniük, szervezni kell a kormány hibás döntéseivel és erőszakos hatalmi visszaéléseivel szembeni ellenállást, szellemi-politikai otthont kell adni a nemzeti értékekben hívőknek és meg kell védeni azokat, akiket igaztalanul bántanak, valamint készen kell állni arra az esetre, ha a kormány "befuccsol".

Orbán Viktor úgy értékelt: a kormány "lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal". "Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit" - utalt a volt igazságügyi miniszterre, Magyar Péter miniszterelnök volt feleségére.

Azt ígérte: nyár végére a Fidesz újra rendezett, erős és barátságos közösség lesz, őszre pedig kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány "folyamatosan abuzálja", meddig tűri, hogy a liberális gazdaságpolitikusok kísérletezzenek a családokon.

"Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás, a Patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje. Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia" - fogalmazott.

Magyar Péter: Orbán túszul ejtette a Fideszt

Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt, és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását - írta Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán, a Fidesz vezető politikusának kongresszusi beszédére reagálva.

Magyar Péter úgy fogalmazott: Orbán Viktor "úgy beszélt, mint az MSZMP főtitkára, és ugyanoda löki a pártját is".

Kövér: Magyar Péter már most elvesztette a következő választást

Nehéz idők jönnek, az a külföldről "idemanipulált csapat", amelyik veresége esetén kész lett volna ukrán mintára vért is ontani, verejték- és könnyáradatot hoz majd hazánkra - mondta a természetesen még a volt kormányfő előtt beszélő Kövér László, a Fidesz országos választmányának elnöke a párt 32. kongresszusán szombaton Budapesten.

Kövér László köszönetet mondott azért, hogy 16 évig az Országgyűlés elnöke lehetett, majd bocsánatot kért, hogy hibáival, mulasztásaival, maga is hozzájárult, hogy ez nem volt elég a folytatás lehetőségének megszerzéséhez.

Mint mondta, meggyőződéssel vallja, hogy közösségüket nemcsak a haza iránti elkötelezettség és a legtisztább szándék vezette mindenkor, hanem, az ország és nemzetépítő munka eredményei történelmi mércével mérve is kiemelkedőek.

Értékelése szerint a 2012 és 2022 közötti időszak volt az első világháború kitörése óta eltelt több mint száz esztendő legsikeresebb, az ország és a családok számára folyamatos és jelentős felemelkedést hozó korszaka. Hozzátette: mindannyian tisztában vannak azzal, hogy mindez nem azt jelenti, hogy hibák, mulasztások vagy gyarlóságok nélkül kormányoztak volna, sőt ellenfeleik azon kritikáját is kész elfogadni, hogy nem kormányoztak jól, nem értek el eleget.

Megjegyezte: kár, hogy az elmúlt 36 évben másoknak még ennyire sem sikerült. Belegondolni is szédítő, hol tartana ma Magyarország, ha a Fidesz vezette kormányok 20 esztendeje lett volna a rendszerváltozás kezdete óta eltelt időszak rosszabbik fele, vagy hol tartana az ország, ha a nemzeti elkötelezettségű polgári kormányzatok törekvéseit - ide értve az Antall-kormányt is - nem próbálták volna kül- és belhonból folyamatosan gáncsolni és minden lehetséges eszközzel és alkalommal lerombolni az elért eredményeket.

Ezt készül tenni az új kormány is, amely szemléletében, törekvéseiben és céljaiban nemcsak méltó örököse a posztkommunista baloldalnak, hanem retorikájának tartalmában és stílusában az alkotmányos demokrácia intézményei, illetve a hagyományos értékek és közösségek - Isten, haza és család, a történelmi egyházaink és a nemzet - iránti radikális ellenszenve és gátlástalansága, a más véleményen lévőkkel szembeni gyűlöletig menő türelmetlensége egyenesen a 19-es bolsevik rémuralom és a Rákosi-éra szellemét idézi - mondta.

A demokrácia "ungarische Péternek" köszönhetően egy magasabb, az igazi demokrácia kommunizmus előtti utolsó fejlődési frázisába látszik lépni, a proletárdiktatúrába. Az új Lenin-fiúk nem Szamuely páncélvonatán, hanem a cukorhegyiek digitális sztrádáján száguldoznak - tette hozzá.

Úgy fogalmazott, hogy "az orwelli módon Tisztelet és Szabadság nevet viselő párt" azon lelkes támogatóinak , akik a ruszkikban a mi hazánkosokat sejtik, mert azok úgymond olyan nácik, valószínűleg ezek a történelmi párhuzamok sem mondanak semmit, nekik valószínűleg kockás inget hordott a történelemtanáruk. A miénk még nem, ezért mi megtanultuk, hogy minden 133. nap után eljön a 134. is egyszer - fogalmazott, hozzátéve: egyszer minden árulás és gonosztett számon kéretik, ha nem ezen a Földön, akkor máshol, ahol a jogi csűrés-csavarás már nem segít.

Értékelése szerint "a posztkommunizmus sivatagában való vándorlás" 40 éve lassan végéhez érkezik, felnőtt egy új generáció, amelynek már nem a kommunista diktatúra jelenti a viszonyítási pontot. Hibát követnének el, ha ezért kárhoztatnánk őket, mint ahogy ők is súlyosan tévednek, ha az előttük járóknál különbnek és okosabbnak hiszik magukat.

Kövér László szerint nem világos, hogyan lehet visszaszerezni az egyéni és közösségi, szellemi szuverenitásukat azokkal szemben, akik a digitális eszközrendszert egy újfajta totális uralom kiépítésére használják világszerte. Ha nem akarjuk, hogy utódainkban a sötétség erői uralkodjanak rajtunk, meg kell találnunk erre is a választ - fogalmazott.

Hozzátette: nehéz idők jönnek, az a külföldről "idemanipulált" csapat, amelyik veresége esetén kész lett volna ukrán mintára vért is ontani, verejtékes könnyáradatot hoz majd hazánkra. Kiárusítják és kiszolgáltatják az országot azoknak az idegen érdekköröknek, amelyek ki akarják fosztani. Ahogy tehették ezt gátlás nélkül a 2010-et megelőző időkben is. "De mi ezt is túl fogjuk élni, ahogyan túléltük a tatár, a török, a német és a szovjet pusztítást és elnyomást is. Újjá fogjuk építeni az országot, ahogyan legutóbb 2010 után is tettük" - ígérte. Szerinte a legnehezebb a mentális pusztítás helyrehozása lesz (amiatt mi is aggódunk, de az időjárást is az EZ VESZÉLYES-Soros-Brüsszel-tengelyen magyarázó Grófo-Győzike-párt sem tett szerintünk ezen a téren semmi jót - a szerk.), amelyet a brüsszeli bábok már eddig is okoztak, s még okozni fognak.

Rámutatott: ahogy Gyurcsány 2006-ban, úgy "ungarische Péter" is már a győztes választás másnapján elvesztette a következőt, ezt ő is tudja. Ahhoz azonban, hogy a magyarok többségének bizalmát újra megszerezve azt a Fidesz-KDNP nyerhesse meg, még hosszú, nehéz, munkával és küzdelemmel teli út vezet - mondta Kövér László.

A Budapest Kongresszusi Központban tartott esemény a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd a kongresszus házigazdái, Szita Károly Kaposvár fideszes polgármestere és Szentkirályi Alexandra országgyűlési képviselő lépett a színpadra.

Ezt követően Meszéna Balázs, a mandátumvizsgáló-, ügyrendi- és összeférhetetlenségi bizottság elnöke felhívására a kongresszus 901 küldött mandátumát igazolta. A határozatképességhez 451 küldött jelenléte, a minősített többséget igénylő szavazásokhoz 676 szavazat szükséges . tette hozzá.

Bejelentette, hogy a kongresszus megnyitása előtti utolsó jelentés alapján a teremben 680 fő volt, de láthatóan azóta is érkeztek küldöttek, így megállapította, hogy a kongresszus határozatképes.

Frissítés: Ragaszkodnak Orbánhoz

A tábor egyben tartásához szükség van Orbán Viktorra, ezért vállalja a volt miniszterelnök egy évre a pártelnökséget - mondta a Fidesz Országgyűlési frakciójának vezetője a párt szombati budapesti kongresszusának kezdése előtt újságíróknak.

Gulyás Gergely közölte: ugyanakkor nem aktuális az a kérdés, hogy mennyire van esélye a Fidesznek a megújulásra Orbán Viktorral, mert úgy látszik, politikai ellenfeleik a visszamenőleges hatályú alkotmányozással a visszatérés lehetőségéből is kizárják. Ő maga - folytatta - nem vállalná a jövőben a Fidesz vezetését, mert a frakció vezetését is csak egy évre vállalta el.

Magyar Péter miniszterelnöknek a vitnyédi "menekülttábornak" az Orbán-kormány által állítólag tervezett megnyitásáról szóló nyilatkozatát Gulyás Gergely úgy kommentálta: a Fidesz-kormány mindig is elutasította a migrációs paktumot. A politikus hozzátette, annak érdekében, hogy az Európai Unióval tárgyalni tudjanak a Magyarországra az Európai Unió Bírósága által kirótt bírság eltörléséről, született egy olyan kormányhatározat amelynek része volt a vitnyédi tábor. Ám a kormány ezt soha nem akarta megépíteni, "ez egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz" - fogalmazott.

Úgy vélekedett, hogy a párt megújulása érdekében a "polgári Magyarország" célkitűzéséből nem szabad engedni, új eszköz pedig a párt szervezeti átalakítása és a társadalmi párbeszéd kibővítése lehet.

Bóka János volt miniszter szerint a párt megújulása hosszú és fájdalmas folyamat, legalább egy év kell ahhoz, hogy kiderüljön, sikerrel jártak-e. Éppen ezért szólnak egy évre a kongresszus személyi döntései, így egy év múlva értékelni tudják, hogy sikerrel jártak-e - tette hozzá.

Úgy vélekedett, hogy azért veszített a párt egymillió szavazót az országgyűlési választások óta, mert a Fidesz hitelességi problémákkal küzd, és helyre kell állítaniuk a hitelességüket.

Az MTI kérdésére, hogy helyreállítható-e úgy a párt hitelessége, ha újra Orbán Viktort választják a párt elnökévé, Bóka János azt mondta: "Orbán Viktor nélkül nem helyreállítható".

Arra a kérdésre, miszerint helyesli-e, hogy Lázár János és Szijjártó Péter volt miniszterek és Kocsis Máté volt frakcióvezető nem járnak be az Országgyűlésbe, úgy reagált: "úgy gondolom, mindenkinek végeznie kell azt a munkát, amire szerződött".

Nagy János, Orbán Viktor miniszterelnöki irodáját vezető volt államtitkár arra az újságírói felvetésre, hogy egy év múlva ül-e valaki a vádlottak padján a jelenlegi kongresszus résztvevői közül, úgy reagált: abban bízik, hogy mindenki, ő maga és Orbán Viktor is törvényesen és tisztességesen végezte a munkáját.

Arra a kérdésre, hogy a szélsőjobb vagy a polgári közép felé kellene nyitnia a Fidesznek, azt mondta: nem tudja, hogy "mi forr ki" a párt mozgalmi, közösségi jellegéből, de egy pártkongresszus más, mint egy mozgalom. Hozzátette, a párt rossz állapotban van, de nem gondolja, hogy tovább szakadna.

Az MTI azon kérdésére, miszerint nem ad-e aggodalomra okot, hogy Orbán Viktor azt a Vadhajtásokat nevezte "igeforrásának", amelyet egy olyan ember vezet, aki fasiszta gesztusokat tett, Nagy János úgy reagált, hogy "a fasiszták odaát vannak. Nézze meg azt az erőszakosságot, azt az önkényt, amit művel a jelenlegi magyar miniszterelnök".

Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a párt külpolitikusa újságíróknak azt mondta: korábban is világossá tette, hogy nem ért egyet a Fidesz-kormány ugyan valós kritikán alapuló, de túlságosan konfrontatív Európa-ellenes politikájával. Úgy vélte, ebben a kérdésben félfordulat szükséges, mert hosszabb távon ez nem járható út, szükség van az együttműködésre például olyan területeken, mint az uniós források hazahozatala.

Takács Péter volt egészségügyi államtitkár azt mondta, hogy a választásokon csak 4:3 arányban kaptak ki, ami nem borzasztó, és fel lehet belőle állni. A mögöttük álló 2-2,5 millió embert képviselniük kell. Szükségesnek tart létrehozni egy weboldalt, ahol a támogatóik elmondhatják, hogy merre menjen tovább a párt.

Szerinte többen vannak a most negyvenes fideszes politikusok között, akik szóba jöhetnek Orbán Viktor utódjaként. Hozzátette, hogy ez most nem aktuális, most szükség van Orbán Viktorra a jobboldali közösség összetartásához, de példaként Gulyás Gergelyt említette, aki szerinte alkalmas lehet a pártelnöki feladatok ellátására.

Ferenc Orsolya, az Orbán-kormány volt űrkutatási biztosa, aki a választások után többször kritikát fogalmazott meg a Fidesz politikájával kapcsolatban, az MTI kérdésére azt mondta: nem élte meg bosszúként vagy büntetésként azt, hogy esetleg a kritikája miatt nem került be a párt országgyűlési frakciójába. Azt mondta: a lényeg az, hogy ütőképes ellenzéki frakciója legyen a pártnak.

Azt is mondta: nem szeretne a szélsőjobbal semmilyen közösséget vállalni, messzemenően nem ért egyet azzal, hogy Orbán Viktor a Vadhajtásokat nevezte igeforrásának, ahogy a konfliktuskereső külpolitikával sem értett egyet, ami fő irányvonala volt a pártnak.

2. frissítés: "Hiszek Orbán Viktorban, hiszek az ő igazságában"

A Fidesz küldöttei értékelték a választási vereség okait és megfogalmazták javaslataikat az újrakezdésről a párt 32. kongresszusán szombaton Budapesten. Több felszólaló a helyi csoportok számára nagyobb beleszólást kért.

Hidvéghi Balázs országgyűlési képviselő felszólalását azzal kezdte, hogy közösségként osztoznak a felelősségben Orbán Viktorral. Szerinte a vereséghez gazdasági és morális okok vezettek, és a Fidesz az elmúlt másfél évtizedben elveszítette a keresztény középosztály és az értelmiség jelentős részének támogatását. Sokszor rossz stílust választottak, a kormányzás és a kampány túlzottan külpolitikai fókuszúvá vált, most pedig most meg kell találni a megfelelő stílust és a megfelelő szereplőket - vélekedett.

Révész Máriusz a budapestiek képviseletében azt mondta: ha a hibákkal nem néznek szembe és közösség nem veti ki magából azokat, akiknek "képtelen helyzeteket" köszönhetett a párt, akkor a Fidesznek nem lesz megújulása. Fontosnak nevezte, hogy morálisan rendbe kell tenni a pártot.

Bóka János, volt európai uniós ügyekért felelős miniszter, alelnök-jelölt - aki 2009-ben az SZDSZ EP-képviselőjelöltje volt - arról beszélt: nem a Fidesz politikai közösségébe született, politikai identitása "megküzdött, megharcolt", éppen ezért erős lábakon álló identitás. Közölte: arra vállalkozik, hogy európai és polgári alternatívát képviseljen, az értékalapú építkezés helyébe lépő "rombolással és káosszal szemben".

Gál Kinga európai parlamenti képviselő szerint a Patrióták pontosan tudják, milyen ellenszélben küzdeni, most a Fidesz meríthet erőt a kitartásukból. Kitartottunk amellett, hogy a nemzet nem a múlt maradványa, hanem a jövő, a család a társadalom legfontosabb közössége, a határok nem elválasztanak, hanem megvédenek, és Európa erejét nem egy bürokratikus szuperállam, hanem a szabad és büszke nemzetek együttműködése adja - fogalmazott. Azt mondta: továbbra is kitartanak a magyar emberek mellett.

Szűcs Gábor országgyűlési képviselő, frakcióvezető-helyettes arról beszélt, hogy a közösségük nem először van nehéz helyzetben. Öt alkalommal nyertek, öt alkalommal veszítettek választásokon, az eredmény magáért beszél, ezt bármelyik más politikai közösség megirigyelné. A választási vereséget elfogadták, de ez nem jelenthet feladást, ők nem egy kampányra szerződtek és szerveződtek. Elvek és értékrendek nem változnak a választási eredmények alapján, elvégre ők nem tiszások - mondta, szóvá téve, hogy a Tisza kormányra kerülve is a Fidesz-KDNP-vel foglalkozik, Facebook- és bosszúkormányzás zajlik.

Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, a Fidesz alelnök-jelöltje kiemelte, hisz abban, hogy bár lehet választást, pozíciót veszíteni, de reményt és tartást nem. "Hiszek a közösségeinkben, hiszek a magyar emberekben, hiszek a magyar vidékben, hiszek Orbán Viktorban, hiszek az ő igazságában, hiszek abban, hogy sem ő, sem mi nemhogy nem adjuk fel, hanem nekigyürkőzünk és vissza fogunk térni. Hiszek abban, hogy ez a történet itt nem véget ért, hanem elkezdődik." - fogalmazott.

Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere, alelnök-jelölt arról beszélt, hogy az önkormányzatok mint erős várak megmaradtak, és ezek erős alapok arra, hogy újra tudjanak építkezni. Meg kell hallgatni a dicséretet és kritikát, meg kell hallani a családok, a közösségek hangját egyaránt - hangsúlyozta. Azt mondta, kötelességének érzi, hogy kiálljon a megyéért és a városért, és szövetségre hívta azokat a polgármestereket, akik hasonlóan gondolkodnak.

Zsigó Róbert Bács-Kiskun vármegyei küldöttként többek között a mohácsi Duna-híd megépítése mellett érvelt, kritizálva az új kormányt, amelyik felülvizsgálná, leállítaná az építkezést.

Nagy Csaba Baranya vármegyei küldött célként jelölte meg az őszinte önértékelést, a felelősségek listázását, a szövetség megerősítését belülről és kívülről. Érdemi párbeszédet sürgetett, egyúttal megjegyezte: a korábbi kampányeszközök elveszítették hatékonyságukat.

Cziczeri Noémi Katalin Békés vármegye küldötte, aki partiumi születésű, azt mondta, tudja milyen, amikor a magyarságot nap mint nap meg kell élni és meg kell őrizni.

Hubai Imre Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből azt hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenkori történetének legsikeresebb korszaka volt az elmúlt 16 év, és a megújulás jegyében most új korszakot nyitnak. A Jászkunságban élők hisznek abban, hogy szükség van a patriótákra, egy szervezetében és működésében teljesen megújított Fideszre. Egyértelmű üzenetet kell küldeni a gazdáknak, hogy számíthatnak rájuk - hangsúlyozta a korábbi agrár államtitkár.

Több küldött kritikaként fogalmazta meg, hogy az elmúlt időszakban a vidéki nagy tapasztalatú tagok véleményét nem kérte ki a párt vezetése, és azt javasolták, hogy a jövőben a helyi csoportoknak legyen nagyobb beleszólása a jelöltek kiválasztásába. Többen felvetették azt is, hogy "tolják háttérbe" a nem a Fidesz közösségét szolgáló erőket, vegyék le a "kullancsokat".

3. frissítés: Újraválasztották Orbánt

Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének, egy ellenszavazattal elfogadták az országos elnökség választási vereség okait értékelő beszámolóját, és döntöttek az alapszabály módosításáról is szombaton, a párt 32., tisztújító kongresszusán, Budapesten; a Fidesz négy alelnöke Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Kreicsi Bálint lett.

Orbán Viktort - aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt - titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal sválasztották meg a küldöttek egy évre. Orbán Viktor 1993-2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke, legutóbb a 2023 novemberében tartott tisztújító kongresszuson választották újra pártelnöknek.

A kongresszus az országos elnökség javaslatára megválasztotta a Fidesz négy alelnökét is: Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselőt újraválasztották, a három másik alelnök pedig Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, a Fidesz frakcióvezető-helyettese és Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere lett, akik Kubatov Gábort, Németh Szilárdot és Kósa Lajost váltják a tisztségben.

A küldöttek ezt megelőzően nyílt szavazáson egyhangúan elfogadták az országos választmány beszámolóját, és egy ellenszavazattal elfogadták az országos elnökség előterjesztését is, amelynek része volt a választási vereség okait értékelő dokumentum és a Fidesz küldetéséről szóló nyilatkozat is.

Politikai határozatot fogadtak el emellett a migrációs paktum elutasításáról, és "a demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása" elleni tiltakozásról.

A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását: a választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt, a Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd.

Emellett a Fidesz országos elnöksége 28 tagúra bővült: a húsz vármegyei (fővárosi) elnökből, az országos választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és a négy alelnökből áll.

A kongresszus kezdetén 901 küldött mandátumát igazolták, a határozatképességhez 451 küldött jelenléte, a minősített többséget igénylő szavazásokhoz 676 szavazat volt szükséges.

(MTI nyomán)

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