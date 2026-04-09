Megbírságolták a Magyar Péter előtt hason csúszó újbudai önkormányzati lapot

A kifogásomnak helyt adva eltiltotta a további jogsértéstől, és 500 000 forintra bírságolta a választási bizottság az Újbuda újságot az alábbi, a jelöltek esélyegyenlőségét Magyar Péter javára botrányos módon felrúgó címlap miatt - írja bejegyzésében Grundtner András, a Mi Hazánk képviselőjelöltje.

Hozzáteszi: annak ellenére, hogy a jelöltek közül egyedül Magyar Péter tagadta meg, hogy a helyi választókat megtisztelve interjút adjon a lapnak, a szerkesztőség mégis neki fejezte ki egyoldalúan a hódolatát, ami egy közpénzből fenntartott önkormányzati lap esetében törvénysértő!