2026. április 10. 15:07

Szélkakas Trump "végig" Orbán mellett áll

Donald Trump amerikai elnök arra buzdítja a magyar választókat internetes bejegyzésében, hogy az április 12-i választáson Orbán Viktorra szavazzanak, egyben teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt.

"Orbán Viktor, Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke erős és befolyásos vezető, aki már bizonyította, hogy képes kiemelkedő eredményeket elérni" - írta Trump a Truth Social oldalon pénteken közzétett bejegyzésében.

Kiemelte: Orbán fáradhatatlanul küzd nagyszerű országáért és népéért, és szereti hazáját, ahogyan ő is szereti az Amerikai Egyesült Államokat. "Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság fellendítéséért, munkahelyek teremtéséért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvényesség és a rend biztosításáért" - emelte ki.

Hangsúlyozta, hogy elnöksége alatt a magyar-amerikai kapcsolatok az együttműködés és a kiemelkedő eredmények terén "új magasságokba emelkedtek", ami javarészt Orbán Viktornak köszönhető. "Alig várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét ország tovább haladjon a siker és az együttműködés felé vezető úton" - hangsúlyozta.

"Büszke voltam arra, hogy 2022-ben támogattam Viktor újraválasztását, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem" - fogalmazott Trump.

Bejegyzése végén külön üzent a magyar szavazóknak: "A választás napja 2026. április 12., vasárnap. Magyarország, menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra! Ő igazi barát, harcos és győztes, aki teljes és feltétlen támogatásomat élvezi újraválasztásához Magyarország miniszterelnökeként."

"Orbán Viktor soha nem hagyja cserben Magyarország nagyszerű népét. Végig mellette állok!" - zárta sorait az amerikai elnök.

(MTI)