2026. április 12.

Szervezetten szállítós cigányszavaztatás miatt tesz feljelentést a Mi Hazánk

Országszerte tömegesen, szervezetten szállítják a cigányokat szavazni, ezért a Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tesz választás rendje elleni bűncselekmény miatt. Elfogadhatatlan, hogy a jórészt analfabéták megvásárolt szavazatai dönthetik el a választást, ami egyben kimeríti a választási csalás tényállását - írja a közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.



A közelmúltban a cigányok a Fidesz tartalékait jelentették - talán ez nem változott meg gyökeresen

A buszos szállítás különösen Északkelet-Magyarországra jellemző, az ezt bizonyító fényképeket a járművek rendszámával együtt gyűjti a Mi Hazánk, az info@mihazank.hu címen várjuk a lakossági bejelentéseket, és a rendőrség rendelkezésére bocsátjuk, mert elkötelezettek vagyunk a választások tisztasága mellett.



De persze az újfidesz is kivetette rájuk a hálóját

A mostani esetek is rávilágítanak, hogy szükséges volna írni-olvasni tudáshoz kötni a szavazati jogot. A választási csalásokat elkövető pártok általában könnyebben megvásárolhatják azoknak a szavazatait, akik azt sem tudják elolvasni, hogy mi szerepel a szavazólapon, akik a pártoknak még a nevét sem tudják elolvasni. Ha autóvezetéshez kötelező az alapfokú iskolai végzettség, akkor az ország vezetésébe való beleszóláshoz ugyanúgy elvárható az, hogy valaki a legelemibb információszerzési módoknak birtokában legyen. A választójog, bár általános, most sem korlátlan, hiszen a kiskorúak (vagy nevükben törvényes képviselőik) nem szavazhatnak, illetve azok sem, akik akár tizennyolc éves koruk előtt már dolgoznak. A Mi Hazánk Mozgalom szerint ezzel is vissza lehetne szorítani a választási csalásokat, a szavazók megvételét.