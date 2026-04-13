2026. április 13. 13:46

Afrikai utakra indultak az éjjel a honvédség gépei, köztük a Szijjártó által gyakran használt Falcon

Hétfőn hajnalban két katonai repülő is elhagyta Magyarország légterét. A Szijjártó Péter által gyakran használt honvédségi repülő és az új, brazil gyártmányú katonai szállítógép Afrikába repült.

A 607-es lajstromjelű Falcon kora reggel szállt fel a kecskeméti repülőtérről, és Egyiptom partjainál tűnt fel Afrikában, onnan pedig tovább repült a Vörös-tenger irányába.

A repülő a múlt héten, április 6–7-én is a Közel-Keleten járt, akkor Ománban tett egy fordulót.

Gyors afrikai kört tett az éjszaka a KC-390 Millennium katonai szállító repülőgép is, amelyet tavaly szerzett be a honvédség. A gép novemberi fogadásán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is ott volt az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisán.

A KC-390 Embraer röviddel éjfél után indult Tripoliba, és délelőtt ért vissza a magyarországi bázisra.

A szállítógép útjáról a Honvéd Vezérkar azt írta a Telexnek, hogy idén április 11. és május 3. között Elefántcsontpart és Líbia ad otthont a Flintlock 26 nemzetközi különleges műveleti gyakorlatnak, amelyen a Magyar Honvédség kijelölt erői is részt vesznek.

A Flintlockról azt írták, hogy az Afrika legnagyobb különleges műveleti, többnemzeti kiképzése, 2005 óta minden évben más országban rendezik meg az aktuális biztonsági helyzettől és logisztikai adottságoktól függően. Mint írták:

Jelenleg a Száhel-övezet stabilitása jelenti a fő kihívást a NATO számára, ezért a gyakorlat földrajzi súlypontja az évek során fokozatosan Nyugat-Afrikába tolódott.

(24)