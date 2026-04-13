Anyaország :: 2026. április 13. 13:57 ::

Moszkva a pragmatikus orosz-magyar kapcsolatok folytatására számít

Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában újságíróknak.

"Arra számítunk, hogy folytatni fogjuk rendkívül pragmatikus kapcsolatainkat Magyarország új vezetésével" - mondta. Az orosz elnök sajtótitkára hangsúlyozta, hogy a magyar nép meghozta döntését, amihez Oroszország tisztelettel viszonyul. Közölte, hogy Moszkva érdekelt a jó kapcsolatok kiépítésében.

"Hallottunk a bejelentéseket (Magyar Péter részéről), amelyek a párbeszédre való hajlandóságról szóltak. Természetesen ez mind Moszkvának, mind Budapestnek hasznos lesz" - mondta Peszkov.

Hozzátette, hogy Moszkvának türelemmel kell lennie, és meg kell várnia, hogy milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés.

"Érdekeltek vagyunk benne, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki Magyarországgal, akárcsak Európa összes országával. Tudjuk, hogy az európai országok esetében sajnos egyelőre nem beszélhetünk viszonosságról, de Oroszország nyitott a párbeszédre" - nyilatkozott.

Azt javasolta a sajtótájékoztató részvevőit, hogy az arra vonatkozó kérdéseket, vajon Magyarország és más európai országok milyen mértékben igénylik a Barátság kőolajvezeték jövőbeni működését, közvetlenül ezeknek az államoknak tegyék fel. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Oroszország a világ egyik legmegbízhatóbb energiaellátója volt és marad, ebben a tekintetben a szerepét nem lehet túlbecsülni.

Dmitrij Peszkov úgy vélekedett, hogy a magyar parlamenti választás eredménye nem lesz hatással az Ukrajna körüli helyzetre. "Nem hiszem, hogy ennek köze lenne az orosz-ukrán konfliktus alakulásának kilátásaihoz. Ez a jelek szerint két különböző folyamat. Ezért nem látok itt semmiféle összefüggést" - mondta a Kreml szóvivője.

Az izraeli államfő és a külügyminiszter is gratulált

Jichák Hercog izraeli államfő és Gideon Szaár külügyminiszter gratulált hétfőn az X-en Magyar Péternek választási győzelméhez.

"Sok sikert kívánok Magyar Péternek! Nagy bizalommal tekintünk Izrael és Magyarország barátságának és történelmi kapcsolatainak további mélyítése elé, miközben az életteli magyar zsidó közösség továbbra is erős hídként szolgál népeink között" - írta Hercog, és köszönetet mondott a leköszönő kormányfőnek is. "Szeretném megköszönni Orbán Viktornak barátságát és Izrael kitartó támogatását."

Gideon Szaár pedig azt írta közleményében gratulációja után, utalva a leköszönő kormánnyal való együttműködésre is: "Várakozással tekintünk a közös munka folytatása elé a két ország közötti jó kapcsolatok további erősítése és az együttműködés bővítése érdekében a különböző területeken." A külügyminiszter elbúcsúzott a leköszönő kormányfőtől, amikor hozzátette: "köszönetet mondunk Orbán Viktor miniszterelnöknek és kormányának Izrael iránti barátságukért és a zsidó élet következetes támogatásáért a nehéz időkben".

(MTI)