Anyaország, Videók :: 2026. április 14. 09:08 ::

A piliscsabai jegyző álláspontja: "egy országot ne irányítson egy buzi!"

A Fidesz eredményváróján kérdezte a távozókat a Népszava, miután kiderült, hogy a Tisza Párt kétharmados győzelmet aratott a 2026-os országgyűlési választáson. A videóban dr. Juhász Andrea piliscsabai jegyző is megszólalt, amikor arról kérdezték, hogy mit rontott el a Fidesz.

– Nem rontottak el semmit, az a baj, hogy a kis buzi Magyar Péternek hittek a választók – jelentette ki.



Juhász Andrea 2025. július 15-én (fotó: Papajcsik Péter / Index)

A riporter megkérte, hogy fejtse ki, pontosan mit ért a „kis buzi Magyar Péter” alatt, mire a jegyzőnő a következőket mondta: „Hát ha egyszer a Radnai Márkot szárazon nem b*ssza, de a másikat b*ssza, akkor buzi, nem? Vagy nem buzi?”. Elmondása szerint neki számít az, hogy Magyar Péter homoszexuális-e vagy sem, de „egy országot ne irányítson egy buzi”.

Piliscsaba polgármestere is reagált

Thumáné Kauzál Melinda, Piliscsaba polgármestere Facebook-oldalán reagált a jegyzőnő trágár megnyilvánulására. Egyértelművé tette, hogy Juhász Andrea megnyilvánulásával és viselkedésével nem tud, és nem is akar azonosulni.

Polgármesterként számomra alapvető érték a tisztelet, a felelősségteljes kommunikáció és a közösségünk méltóságának megőrzése. Az elhangzottak ezekkel az értékekkel nem egyeztethetők össze, ezért azoktól határozottan elhatárolódom – szögezte le.

Hozzátette, hogy a szükséges lépéseket meg fogja tenni.

(Index nyomán)