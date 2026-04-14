A Fidesz eredményváróján kérdezte a távozókat a Népszava, miután kiderült, hogy a Tisza Párt kétharmados győzelmet aratott a 2026-os országgyűlési választáson. A videóban dr. Juhász Andrea piliscsabai jegyző is megszólalt, amikor arról kérdezték, hogy mit rontott el a Fidesz.
– Nem rontottak el semmit, az a baj, hogy a kis buzi Magyar Péternek hittek a választók – jelentette ki.
A riporter megkérte, hogy fejtse ki, pontosan mit ért a „kis buzi Magyar Péter” alatt, mire a jegyzőnő a következőket mondta: „Hát ha egyszer a Radnai Márkot szárazon nem b*ssza, de a másikat b*ssza, akkor buzi, nem? Vagy nem buzi?”. Elmondása szerint neki számít az, hogy Magyar Péter homoszexuális-e vagy sem, de „egy országot ne irányítson egy buzi”.
Piliscsaba polgármestere is reagált
Thumáné Kauzál Melinda, Piliscsaba polgármestere Facebook-oldalán reagált a jegyzőnő trágár megnyilvánulására. Egyértelművé tette, hogy Juhász Andrea megnyilvánulásával és viselkedésével nem tud, és nem is akar azonosulni.
Polgármesterként számomra alapvető érték a tisztelet, a felelősségteljes kommunikáció és a közösségünk méltóságának megőrzése. Az elhangzottak ezekkel az értékekkel nem egyeztethetők össze, ezért azoktól határozottan elhatárolódom – szögezte le.
Hozzátette, hogy a szükséges lépéseket meg fogja tenni.
(Index nyomán)