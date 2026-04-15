Május 4-én, 6-án vagy 7-én tarthatja alakuló ülését az új parlament - közölte újságírókkal Magyar Péter, miután Sulyok Tamás államfővel találkozott a Sándor-palotában szerdán.

A Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök őt bízza meg kormányalakítással.

"A kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell"

Az új kormány megalakulása után Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából - közölte szerdán Budapesten újságírókkal a választáson győztes Tisza Párt elnöke, még mielőtt a Sándor-palotában találkozott volna az államfővel.

Magyar Péter úgy fogalmazott, meghallgatja a köztársasági elnököt és egyben jelzi neki "a magyar nép döntését; Sulyok Tamásnak távoznia kell az új kormány megalakulása után a hivatalából".

Kijelentette: Sulyok Tamás alkalmatlan arra, hogy megtestesítse a magyar nemzet egységét, méltatlan arra, hogy a törvényesség őre legyen Magyarországon, alkalmatlan arra, hogy erkölcsi mérce, példakép legyen a magyar emberek számára.

(MTI nyomán)