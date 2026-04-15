Török Gábor szerint napóleoni időket idéz az állami média

Az állami médiát évek óta komoly bírálatok érték elfogultsága miatt, a fideszes kommunikáció, stratégia kritikátlan követéséért, az ellenzéki vélemények elhallgatásáért. A parlamenti választások után hirtelen jött a stílusváltás, szerda reggel Magyar Péter a Kossuth Rádió és az M1 vendége volt.

Török Gábor közösségi oldalán ezúttal nem a Tisza Párt elnökének megszólalásait, hanem az állami hírszolgáltatás fordulatát szemléltette egy történelmi példával:

A korzikai ogre megszökött a szigetéről.

A bitorló partra szállt a Juan-öbölben.

A tigris megérkezett Gapba.

A szörny Grenoble-ban töltötte az éjszakát.

A zsarnok átvonult Lyonon.

A bitorlót ötven mérföldre látták a fővárostól.

Bonaparte erőltetett menetekben halad, de soha nem fog bevonulni Párizsba.

Napóleon holnap a falaink alatt lesz.

A császár megérkezett Fontainebleau-ba.

Ő császári felsége tegnap este bevonult a Tuileriákba hűséges alattvalói körében.

Török Gábor az idézetekkel arra utalt, miként tálalta a korabeli sajtó Bonaparte Napóleon 1815-ös visszatérését Franciaországba Elba szigetéről. A legenda szerint egyedül állt az ellene felsorakozott ezredek elé, kabátját széttárva kiáltotta: „Ha valaki közületek le akarja lőni császárát, tegye meg most!” A katonák lábhoz engedték fegyverüket, és „éljen a császár!” kiáltással masíroztak át hozzá.

A hivatalos lap, a Le Moniteur számolt be a Török Gábor által idézett címekkel Napóleon visszatérésének állomásairól.

Nem legenda, tény, hogy az állami hírtévé esti (19:30-as) híradójában 2025 februárja és decembere között a kormánypárti politikusok összesen 35 és fél órán keresztül voltak a képernyőn úgy, hogy egyetlen percet sem szerepeltek negatív keretezésben, írja a 24.