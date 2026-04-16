2026. április 16. 15:04

Európai bizottsági küldöttség utazik Budapestre a leendő kormánnyal egyeztetni

Az Európai Bizottság delegációja pénteken Budapestre utazik, ahol "megkezdődnek az egyeztetések a leendő magyar kormánnyal" - közölte Paula Pinho, a testület szóvivője csütörtökön.

Tájékoztatása szerint a látogatás célja, hogy mielőbb megkezdődjenek a tárgyalások a legfontosabb uniós ügyekben, összhangban azzal, amit a bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a héten bejelentett. A szóvivő hangsúlyozta: több kérdésben sürget az idő, ezért mind Magyarország, mind az Európai Unió érdeke a gyors előrelépés.

"Legyen szó az ukrajnai hitelről vagy a helyreállítási forrásokról, mind Magyarország, mind az EU érdeke, hogy mielőbb előrelépés történjen. Ezért ezek előzetes tárgyalások, amelyek célja, hogy amikor az új kormány hivatalba lép, azonnal lehessen cselekedni, és ne veszítsünk időt. Ez a találkozó célja és kerete" - jelentette ki.

A szóvivő azt is közölte, hogy az egyeztetésnek nincs teljes körű napirendlistája, sokféle téma szóba jöhet. "Ezek első egyeztetések, és nem biztos, hogy mindent érinteni tudunk. A cél az, hogy elindítsuk a párbeszédet, és megnézzük, hol lehet előrelépni" - mondta.

A sajtótájékoztatón kérdésként felmerült, hogy Magyar Péter korábban nem támogatta Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és azt akár népszavazásra is bocsátaná, miközben a nyugat-balkáni országok érdemalapú csatlakozását részesítené előnyben. A szóvivő ezzel kapcsolatban azt mondta: "bőséges lehetőség lesz arra, hogy megvitassuk az új kormány álláspontját, és ennek megfelelően haladjunk tovább".

A sajtótájékoztatón arról is volt szó újságírói részről, hogy 90 milliárd eurós ukrajnai hitellel összefüggésben Magyar Péter korábban azt mondta, hogy annak blokkolását csak akkor oldaná fel, ha Ukrajna helyreállítja a Barátság kőolajvezetéket, azonban a bizottság korábban elfogadhatatlannak nevezte a két ügy összekapcsolását, mivel a hitelről már megállapodás született az Európai Tanács szintjén.

A szóvivő hangsúlyozta: az ukrajnai hitellel kapcsolatos uniós álláspont nem változott, a megállapodást tavaly decemberben megkötötték, és a szükséges feltételek teljesültek. "Annyi változott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök két nappal ezelőtti bejelentette, hogy a vezeték április végére ismét működőképes lehet" - tette hozzá.

(MTI)