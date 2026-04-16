Gulyásnak továbbra is kétségei vannak egykori jóbarátja épelméjűségében

„A választók döntése és akarata világos. Mi egy másik utat és alternatívát ajánlottunk, de a választók nagy többsége arra szavazott, hogy ne mi irányítsuk az országot” – értékelt Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a HírTV-ben.

Az ellenzéki szerepre készülnek: ennek része a tisztújítás is a közelgő választmányi gyűlésen. A párton belül szerinte nem kell felelősöket keresni: mindenki megtett mindent a győzelem érdekében.

Gulyástól megkérdezték azt is, mire számít Magyar Pétertől hatalmon: egyelőre nem látják, kikkel fog felállni a kormánya, de a választás megnyerése után „vad dühvel” kelt ki az alkotmányos renddel ellentétesen, és mindenkit fenyegettek.

Nincs miért bosszút állni, az lehet, hogy az új hatalom koncepciós eljárásokban gondolkodik

– mondta a leköszönő miniszter, hozzátéve, hogy az ország rengeteget fejlődött az elmúlt 16 évben: olyan eredményeket értek el, amelyekre építkezhet a következő kormány is.

Gulyás korábban azt mondta Magyar Péterről, hogy bolond:

a riporter kérdésére megismételte, hogy a megválasztott miniszterelnök viselkedése alapján ez alappal merülhet fel.

Az ukránozás sosem ér véget: a miniszter szerint Ukrajna láthatóan ünnepli a választási eredményeket, győzelemként értékelik.

Szijjártó Péter külügyminiszter minapi nyilatkozatára reagálva Gulyás elmondta, hogy úgy gondolja, nem volt meghatározó jelentősége annak, hogy túl szoros kapcsolatot ápoltak Oroszországgal, az együttműködés energiaalapú volt.

Hamarosan megindul az átadási munka: a kormányfő és a külügyminiszter nem megy el a következő, informális uniós csúcsra. Gulyás szerint semmilyen döntést nem fognak hozni, így nincs értelme elmenni.

Gulyás egy meg nem nevezett képviselőtársát idézve elmondta: itt az ideje, hogy megmutassák, hogy ellenzéki munka lehet normális is. Konstruktív ellenzéki szerepre készülnek, még ha le is járatták ezt a kifejezést, ami jó, azt támogatni fogják. Céljuk, hogy megvédjék az elmúlt 16 év vívmányait, mint a versenyképes, egykulcsos SZJA-t és a rezsicsökkentést.

A nemzeti kormány által elért vívmányokat kell megőrizni, és ha megtámadja az ellenfél: megvédeni

– mondta.

Gulyás szerint az emberek nem szavaztak arra, hogy kormánytól független intézményeket fenyegessen, megtámadjon a Tisza.

