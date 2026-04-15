2026. április 15. 18:07

Megkérdezték Gulyás Gergelyt, tényleg Zelenszkij alakít-e most kormányt Magyarországon

Először válaszolt sajtókérdésekre a vereség óta. Szerinte sok állítás elhangzott, volt olyan, amiben tévedtek a kampány során.

– Sok állítás elhangzott, természetesen volt olyan, amiben tévedtünk, például a közvélemény-kutatások értékelésében – mondta Gulyás Gergely, a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter, aki először válaszolt sajtókérdésekre azután, hogy vasárnap kétharmaddal győzött a választáson a Tisza.

A tárcavezetőnél a Népszava rákérdezett a Fidesz egyik fő kampányüzenetére, miszerint, ha nem a Fidesz nyer április 12-én, Volodimir Zelenszkij alakít majd kormányt Magyarországon, a magyar katonákat pedig az ukrán frontra vezénylik. Gulyás arra kérdésre, hogy ezt még mindig így gondolja-e, ismét kitérő választ adott. A leköszönő miniszter azt mondta:

a választásnak van egy nyertese, közjogi értelemben a győztes párt vezetője kap majd a köztársasági elnöktől felkérést a kormányalakításra, azt, hogy ez milyen kormányzás lesz, azt majd meg kell nézni.

Gulyás a háborús félelemkeltéssel kapcsolatban, mely szerint Magyar Péterék magyar katonákat vezényelnek majd Ukrajnába, azt állította,

minden olyat reális veszélynek tartok, amit a választási kampányban mondtam.

A Kormányinfót is tartó miniszter azt is elmondta, hogy ő csak azokért az állításokért tud jót állni, amelyeket személyesen tett, "ezeknek a lényegi tartalmát fenntartom. Van egy új kormány, ami be tudja majd bizonyítani, hogy ez megalapozott volt, vagy sem" – összegezte a Fidesz kampányriogatásairól szóló gondolatait Gulyás Gergely.

(Azt sajnos nem kérdezték meg tőle, azon állítását fenntartja-e, hogy ha van is köze Magyar Péter színre lépéséhez, azért hamarosan mindenki nagyon hálás lesz neki a "jobboldalon", azaz a Fideszben... - a szerk.)

(24 nyomán)