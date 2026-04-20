Anyaország :: 2026. április 20. 13:25 ::

Patkányméreg lehet az Ausztriában vásárolt HiPP bébiételben

Az Ausztriában vásárolt HiPP sárgarépa-burgonya bébiételek óvatos felhasználására figyelmeztet a Nébih, miután a szomszédos országban szennyezett sárgarépa-burgonya HiPP bébiételt találtak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az MTI-nek küldött hétfői közleményében egyúttal kiemelte, hogy a Magyarországon gyártott HiPP bébiételek nem érintettek az ügyben.

A hivatal közleménye szerint az osztrák rendőrség sürgős lakossági figyelmeztetést adott ki miután szennyezett, 190 gramm töltőtömegű sárgarépa-burgonya HiPP bébiételt találtak Schützen am Gebirge-ben (Eisenstadt-Umgebung járás), majd Csehországban és Felvidéken is. Ezért a Nébih kéri, hogy azok, akik Ausztriában vásároltak a termékből, legyenek fokozottan óvatosak.

Az eset kapcsán a Nébih haladéktalanul megkezdte a hatáskörébe tartozó vizsgálatokat. A HiPP magyarországi gyáraiban előállított termékek nem érintettek az osztrák, cseh, szlovák piaci eseményekben. Az uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszeren (RASFF) sem érkezett arra vonatkozó információ, hogy Magyarország érintett lenne az ügyben - hangsúlyozták a közleményben.

Közölték, az osztrák rendőrség tájékoztatása szerint szándékosan manipulált, 190 gramm töltőtömegű, sárgarépa burgonyával felirattal ellátott HiPP bébiételt tartalmazó üveget találtak Schützen am Gebirge-ben. A lefoglalt termékben a Szövetségi Bűnügyi Hivatal vizsgálata patkánymérget mutatott ki. Az osztrák esetet követően a rendőrség Csehországban és Felvidéken is lefoglalt a megjelölt termékekből.

A Nébih közleményében felsorolták az érintett bébiétel jellemzőit, ismertető jeleit: az üveg alján fehér matrica található piros körrel, a fedél sérült vagy már nyitott állapotban van, valamint hiányzik a biztonsági zár, ez nem más, mint az első nyitáskor hallható pattanó hang. A szemtanúk elmondása alapján az ismertető jelek közé sorolták még a szokatlan vagy rohadt szagot is.

A Nébih kéri, hogy amennyiben valakinél ilyen tulajdonságokkal rendelkező HiPP bébiétel található, azt ne nyissa ki, ne adja gyermekének, kesztyűben különítse el a meglévő élelmiszerektől, és ha kapcsolatba került a termékkel, akkor végezzen legalább 30 másodpercig alapos szappanos kézmosást és kerülje a további személyekkel, valamint gyermekekkel való érintkezést.

A német HiPP gyártó elővigyázatosságból az összes érintett terméket kivonta a forgalomból Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában - ismertette közleményében a Nébih.