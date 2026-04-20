Anyaország :: 2026. április 20. 13:01 ::

Leszereltetik az arcfelismerő rendszert a kórházakban

A leendő egészségügyi miniszter az RTL Híradónak azt mondta, július elsejére leszerelik a kórházi arcfelismerő rendszereket, és olyan egészségügyet akar, ahol az őszinteség nem kockázat, hanem kötelesség.

Mint mondta, ez a rendőri típusú irányítási modell, amit Pintér Sándor minisztersége alatt elindítottak, arra vall, hogy akik erről döntöttek, azok nem értik az egészségügyet, illetve az abban dolgozók szemléletét és a lelkét.

Beszélt arról is, hogy az egészségügyi dolgozók szabadon nyilatkozhatnak majd a sajtónak is, egy megfelelően kialakított rendszerben, keretben.

Úgy fogalmazott, hibáztató egészségügyi kultúra helyett tanuló kultúrát kíván kialakítani.

Szerinte a minőségi adatok nyilvánossága indíthatja el a valódi reformot. Hegedűs Zsolt szerint a szitokszónak számító reform csak akkor lehet sikeres, ha a társadalom is részese lesz a változásoknak.

Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint az új kormánynak a szép szavak mellett nagyon sok pénzt kell az egészségügyre költenie.

(24 nyomán)