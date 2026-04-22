2026. április 22. 12:09

Magyar Péter Lőrincz Viktóriát kérte fel vidékfejlesztési miniszternek, Ruff Bálint vezetheti a Miniszterelnökséget

Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.

Magyar Péter szerdai bejegyzése szerint Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot.

"A kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse" - fogalmazott.

Hozzátette, hogy Lőrincz Viktóriával egyetértettek abban, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére.

Magyar Péter úgy folytatta: megköszönte Ruff Bálintnak, hogy elfogadta a felkérését, így ő lesz a Tisza-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

"Az előtte és előttünk álló feladat egyszerűen, néhány szóban összefoglalható: a valódi rendszerváltás megvalósításáért felel és felelünk" - emelte ki.

Mint a pártvezető írta, Ruff Bálint nevét a magyar nyilvánosság elsősorban közéleti tevékenysége miatt ismeri, de számára kiemelten fontos emellett kiterjedt közigazgatási tapasztalata is.

Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította, Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre - közölte Magyar Péter.

(MTI)