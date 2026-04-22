Anyaország, Háború :: 2026. április 22. 13:58 ::

Guardian: nem blokkol tovább a magyar kormány, egyhangúlag jóváhagyják az ukrán EU-"hitelhez" szükséges jogszabályt

Az európai uniós tagállami kormányok állandó képviselői szerdán előzetesen jóváhagyták az EU költségvetéséről szóló rendelet módosítását az EU Tanácsában, erősítette meg a Tanács soros ciprusi elnöksége a Guardiannek. A jogszabályon azért kell változtatni, hogy végrehajthassák a tagállami vezetők decemberben egyhangúlag kötött alkuját Ukrajna 90 milliárd eurós "hiteléről". A miniszteri Tanács hivatalosan csütörtökön zárja le az írásbeli eljárást a Guardian szerint.

A decemberi alku végrehajtásához három jogszabályt kell elfogadni. Kettő már átment, köztük magáról a kölcsönről szóló, amelyet a 27-ből 24 ország fogadott el megerősített együttműködéssel, Magyarország nélkül. A hitelt viszont a közös uniós költségvetésből garantálják, és a büdzséhez csak egyhangúlag nyúlhatnak, az erről szóló jogszabályhoz már kellett a magyar kormány jóváhagyása is. Emiatt tették a decemberi csúcstalálkozón a hitelnyújtásról szóló részt a végkövetkeztetések közös részébe, nem a külön Ukrajnáról szólóba. (Ukrajnáról tavaly március óta Orbán Viktor nélkül, csak a többiek nevében adnak ki záródokumentumot. A miniszterelnök decemberben magyarázkodni is kényszerült amiatt, miért járult hozzá a döntéshez.)

A magyar kormány februárban azután húzta be a kéziféket, hogy egy állítólagos orosz támadást követően leállt az olajszállítás az Ukrajnán át orosz olajat hozó Barátság kőolajvezetéken.

(Telex nyomán)