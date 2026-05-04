Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. május 4. 13:20 ::

Azon sajnálkozik egy DK-s magyargyűlölő, hogy a "fasiszta" Wass Albert nem tud kirohadni az irodalomtanításból

A Demokratikus Koalícióval együtt bukó Barkóczi Balázs Wass Albertbe szállt be legújabb Facebook-bejegyzésében. A szélsőbaloldali politikus a jelentéktelenné válásuk mellett azt sem képes megemészteni, hogy az egyik legnépszerűbb magyar író, Wass Albert művei is szerepelnek az idei irodalom érettségi feladatai között, írja a Magyar Jelen.



Barkóczi Gyurcsány árnyékkormányának árnyékszékébe is beülhetett (fotó: Híradó.hu)

„Azért hihetetlen, hogy a teljesen dilettáns, értéktelen, nyíltan fasiszta Wass Albert nem tud kirohadni a magyar irodalomtanításból” – írta Facebook-bejegyzésében a DK-s Barkóczi, akinek azonban pártjával együtt sikerült „kirohadnia” a magyar közéletből.

Pártja, a Demokratikus Koalíció elnöke ugyan azzal kampányolt hónapokon át, hogy „Klára kell”, a magyar társadalom másképpen döntött: április 12-én Barkóczi pártja éppen, de megugrotta az egy százalékos határt, alig hetvenezer szavazót maguk mögé állítva.

Barkóczi kirohanása persze nem véletlen Wass Albert ellen, hiszen a DK a választási kampánya jelentős részét a határon túli magyarok elleni uszításra, hergelésre építette fel. A garázdaság miatt jogerősen elítélt Barkóczi 2022 után a Demokratikus Koalíció árnyékkormányának oktatási és kulturális árnyékminiszteri árnyékszékébe is beülhetett, mielőtt pártja és ő maga is kirohadt a közéletből.

Jókai Mór és Wass Albert is szerepelt az érettségin

Jókai Mór és Wass Albert is szerepel az idei középszintű érettségi feladatai között - írta az eduline.hu hétfőn. A cikk szerint a középszintű írásbeli feladatsor első részében jellemzően egy nyolcszáz-ezer szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet, vagy annak egy részletét kell elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat. Így mérik fel azt, hogy mennyire képesek figyelmesen olvasni és értelmezni a kapott szöveget - tették hozzá.

Közölték: a szövegértési feladatban Jókai életpályájáról olvasnak az érettségizők.

Az idei tesztben pedig szerepel szóképekkel kapcsolatos feladat és versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőit is ki kell találni. Ezen kívül egy Wass Alberttel, Herczeg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók - olvasható a cikkben, amely szerint egy megadott vers stílusirányzatának, rímelésének felismerése is szerepel az irodalmi tesztben.

Kitértek arra is, hogy a fenti feladatok megoldásával összesen 40 pontot szerezhetnek a vizsgázók. Ezt követi a szintén első részhez tartozó irodalmi műveltségi teszt, amivel további 20 pontot szerezhetnek a vizsgán - jelezték.

Az első feladatsor megoldására a diákoknak összesen 90 percük van - írták.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten 76 109, emelt szinten pedig 2417 tanuló ad számot tudásáról.

Arany János-verselemzést kaptak a diákok a magyarérettségi második felében



Arany János-verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyarérettségi második részében hétfőn az Eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is.

A portál közlése szerint a magyarérettségi második részében Arany János: A tölgyek alatt - Margitsziget című versének elemzése vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok, utóbbiban három különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a verstípus sajátosságait. Az érettségi II. részének megoldására 150 percet kaptak a vizsgázók - tették hozzá.

Azt írták: azok, akik középszinten érettségiznek, itt egy 500-800 szavas műértelmezés vagy témakifejtő esszé közül választhattak, amivel maximum 40 pontot szerezhetnek.

Az Eduline beszámolt arról is, hogy az emelt szinten vizsgázóknak 40+20 pontot érő szövegalkotási feladatokat kell megoldaniuk: egy műértelmező szöveget és egy reflektáló szöveget kell írniuk. A műértelmezés elvárt terjedelme emelt szinten 600-800 szó, a reflektáló szövegé 250-450 szó - jegyezték meg.

(MTI)

