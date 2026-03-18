Anyaország, Elcsatolt részek :: 2026. március 18. 16:00 ::

Hazánkba érkezett Wass Albert teljes írói hagyatéka

Magyarországra érkezett Wass Albert teljes írói hagyatéka, a diaszpórában lévő magyar írói hagyatékok legnagyobbika - jelentette be Hankó Balázs innovációért és kultúráért felelős miniszter szerdán az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK).



Takaró Mihály irodalomtörténész beszédet mond Wass Albert teljes írói hagyatéka Magyarországra érkezése alakalmából tartott sajtótájékoztatón az Országos Széchényi Könyvtárban 2026. március 18-án

"Wass Albert író hagyatéka a magyar nemzet egybetartozását, történelmi küldetését rajzolja ki mindannyiunk számára" - hangsúlyozta a miniszter.

Hankó Balázs elmondta, hogy március 12-én hajnalban az Amerikai Egyesült Államokból, a floridai Jacksonville-ből indult el Magyarországra az a két nagy láda, amely az író regényeit, jegyzeteit, könyveit és ki nem adott írásait tartalmazta.

"Meghatottság és csoda volt megérinteni ezeket a ládákat" - hangsúlyozta, és köszönetét fejezte ki az akcióért a Czegei Vass Alapítványnak, Takaró Mihály irodalomtörténésznek, valamint Rózsa Dávidnak, az OSZK főigazgatójának.



Wass Albert teljes írói hagyatékának tárgyait bemutató tárló

"Egyedül a magyarságtudat teszi magyarrá a magyart és nemzetté a magyarul beszélő népet" - mondta Hankó Balázs, hozzátéve: "ezt valljuk nemzeti kultúránkban, ezért fordítottunk az elmúlt másfél évtizedben 650 milliárd forintot a magyar kultúra fejlesztésére és megerősítésére szerte a Kárpát-hazában, és ezért fordítjuk forrásaink jelentős részét a magyar kultúra és a magyar nemzet határokon átívelő egyesítésére".

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója hangsúlyozta, hogy az OSZK elmúlt három évtizedének legnagyobb és legjelentősebb írói hagyatéka ez.

Kiemelte, hogy a Czege Alapítvány tizenhárom éven át tartó munkájának köszönhetően kerülhetett Magyarországra a hagyaték, amelynek gondozásában kiemelt szerepet játszott Takaró Mihály irodalomtörténész, valamint Hegyi Katalin, aki több éven keresztül dolgozta fel a hagyatékot.



Takaró Mihály az író életútjáról és az életmű összefüggéseiről szólva elmondta: "Wass Albert a 20. századi magyarság minden lehetséges léthelyzetét meg- és végigélte", hiszen az anyagországban született, majd 1920 után "határon túli magyarként", 1940 és 1944 között "visszatért magyarként" tartották számon, 1945-től státusza "hontalan menekültre", 1952-től haláláig pedig "emigránsra" változott. "Ez a titka és a magyarázata, hogy miért lehet az egyetemes magyarság írója" - mutatott rá.

Az író életútjából adódó állandó perspektívaváltásnak köszönhető, hogy Wass Albert írásművészete páratlanul sokszínű, egyetlen közös eleme a magyarság szolgálata - emelte ki az irodalomtörténész.

Jövő héttől a nagyközönség is láthatja a hagyaték egyes darabjait az Üzenet haza című, március 26-án nyíló kiállításon az OSZK-ban.

Az irodalomtörténész a kamarakiállítás anyagáról elmondta: az első tárlóban az írónak az Erdélyi Világszövetség társelnöki pozíciójához kapcsolódó dokumentumai láthatók, valamint Szeleczky Zita színésznővel folytatott levelezésének egy darabja. A második tárlóban eredeti kézírásos és gépelt kéziratok kaptak helyet, a harmadik tárló pedig azt a Wass Albertet mutatja be, "akinek harca sohasem szűnt meg a magyarságért". Ebben a részben az író az erdélyi magyarság történetét feldolgozó, angol nyelven megjelent kiadványai szerepelnek néhány családi fotó mellett.

