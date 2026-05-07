Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. május 7. 11:38 ::

Talicskával vitte el a lopott dolgokat a cigányasszony - felfüggesztettel bátorítják a folytatásra

A Hatvani Járási Ügyészség bíróság elé állította a nőt, aki bement egy házba lopni, és a zsákmányt talicskával tolta el - közölték honlapjukon.

A nő 2026 áprilisában egy Hatvan-közeli kis településen lévő ház kulcsra zárt kiskapuját testi erővel benyomta, és bement az udvarra. A fürdőszoba ablakán keresztül a házba is bejutott, ahol ágyneműket, ágyneműhuzatot, konyhai gépet és zuhanyrózsát pakolt össze. A garázsból fűrészt, kézi szerszámokat és csaptelepeket hozott el. Az udvaron talált egy talicskát, amibe berakta, és eltolta az összekészített tárgyakat.

A büntetett előéletű nő a bűncselekményt ötvenezer forintot meghaladó értékre követte el, aminek egy része lefoglalással megtérült.

A cselekmény elkövetése után azonnal őrizetbe vett nő három nap elteltével bíróság előtt állt. A Hatvani Járási Ügyészség kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt. A vádhatóság indítványozta továbbá, hogy a bíróság az elő nem került dolgok értékének erejéig rendeljen el vagyonelkobzást.

A járásbíróság ítélete az ügyészségi indítvánnyal egyező.

A felvételen a vádlott látható, amint a kiskaput benyomva bemegy a sértett telkére, és kis idő elteltével a megpakolt talicskával jön ki. A felvételt biztonsági kamera rögzítette: