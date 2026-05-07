2026. május 7. 11:28

Politico: Brüsszelben azt javasolták a Tiszának, engedjék el az EU-s pénzek egy részét

Magyar Péter csapata és a brüsszeli vezetők közötti zárt ajtók mögött folynak a tárgyalások arról, hogyan hozhatóak haza az utolsó pillanatban az Orbán-korszak alatt befagyasztott EU-s források. A Magyarországnak járó uniós pénzek egy része, a helyreállítási alap (RRF) elemei augusztus végéig hívhatók le: ez az összeg egyrészt 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból, másrészt 3,9 milliárd euró hitelből áll.

A Politicónak uniós és magyar források azt mondták, a felek közötti vita tárgya az, hogy mennyi pénzt tud még megszerezni a helyreállítási alapból a Tisza-kormány a határidőig. A lap szerint az Európai Bizottság azt javasolja Magyaréknak, hogy hívják le az RRF támogatás részét, de a hitelt engedjék el, mert már nem maradt elég idő a teljes 10 milliárd euró kifizetésére, ezek ugyanis attól függnek, hogy Magyarország teljesít-e bizonyos konkrét jogállami reformokat.

A Népszava információi szerint a Tisza ugyanakkor a teljes összegkeretet meghaladó projektlistában gondolkozik a tárgyalások során, amelyről a következő időszakban eldőlhet, mely tételek megvalósítása lehetséges a határidőig. Így ha a listáról nem is hajtható végre minden, a keret lehető legnagyobb része felhasználható lesz.

A lap szerint az Európai Bizottságnál úgy számolnak, hogy Magyarország a hitelkeret egy bizonyos részét nem fogja tudni lehívni.

