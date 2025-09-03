Elcsatolt részek :: 2025. szeptember 3. 06:58 ::

Megszüntetik a folyadékokra vonatkozó korlátozást a kolozsvári repülőtéren

Szerdától megszüntetik a kézipoggyászban szállítható folyadékok mennyiségére vonatkozó korlátozást a kolozsvári repülőtéren - közölte az Avram Iancu Nemzetközi Repülőtér.

A közlemény szerint szeptember 3-ától kezdődően az erdélyi repülőtér utasai az eddigi 100 milliliteresnél nagyobb tartályokban is csomagolhatnak folyadékot az utastérben szállítandó poggyászaikba. Ezek legfeljebb kétliteresek lehetnek - írták. Hozzátették: Romániában a kolozsvári az első repülőtér, mely bevezeti az utasok által régóta várt intézkedést.

Mint közölték, a korlátozás feloldását a kolozsvári repülőtér és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) terrorelhárító egységei közötti együttműködés és az újonnan beszerzett új berendezések tették lehetővé.

David Ciceo, a repülőtér igazgatója közölte: frissítették a biztonsági berendezések szoftverét, így azok képesek kiszűrni a folyadékokban lévő robbanóanyagot, és a berendezéseket összehangolták az Európai Bizottság elvárásaival. A folyadékokra vonatkozó korlátozások feloldásával csökken a biztonsági ellenőrzés ideje a repülőtéren.

A kolozsvári repülőtér 2024-ben, európai uniós támogatással szerezte be az új biztonsági berendezéseket. Az erdélyi légikikötő a legnagyobb regionális repülőtér Romániában. Tavaly több mint 3,2 millió utas fordult ott meg, idén pedig ennél is több, 3,4 millió utasra számítanak - írták a közleményben.

(MTI)