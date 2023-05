Videók :: 2023. május 21. 21:37 ::

Lesz-e Magyarország kínai gyarmat? - Vita a külpolitikai hatásokról és a fúrt kutakkal kapcsolatos Mi Hazánk-sikerről

Beláthatatlan és visszafordíthatatlan következményekkel járhat a kormány gazdasági terve, amely a világ vezető akkumulátorgyártó országává akarja tenni hazánkat – hangzott el a Magyar Jelen politikai vitaműsorának legújabb adásában.

– Orbán Viktor legnagyobb bűne, hogy megbuktatta az Ángyán József professzor által kidolgozott vidékfejlesztési stratégiát, pedig a Fidesz ezzel kampányolt 2010-ben, majd hatalomra jutva a családi gazdaságok helyett a NER földbáróinak játszotta át a földeket. Az agráriumra épülő magyar feldolgozóipar megteremtése helyett a külföldi tulajdonú multinacionális cégek támogatása a prioritás most is. Ilyen az akkumulátorgyárak ügye is, amelynek nagy kockázatai vannak. A magyar kormánynak pedig nem az a feladata, hogy orosz rulettet játsszon a magyarok jövőjével kapcsolatban – foglalta össze Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő.

A kínai beruházások kapcsán szóba került, hogy már havonta 1500-2000 ázsiai vendégmunkás érkezik Magyarországra, a közeljövőben pedig akár több százezres is lehet a számuk. Ezen keresztül egy népességcsere zajlik, a magyarok még jobban kiszorulnak az országukból.

A műsorban terítékre került az is, hogy miért hátrált meg a kormány a kutak bejelentésével kapcsolatos tervével.

– Ha nincs a Mi Hazánk országos tájékoztatási kampánya, a fideszes parlamenti képviselők simán megszavazták volna az embereket megnyomorító intézkedéseket – mondta Szakács Árpád. Hozzátette: „Az viszont a képmutatás iskolapéldája, hogy most azzal hencegnek a fideszes parlamenti képviselők, hogy nekik köszönhető a kutak bejelentésének az eltörlése. Hát ki akarta ezt bevezetni? Pont a Fidesz! Olyanok, mint a kommunisták, most is megoldották azt a problémát, ami nélkülük nem lett volna. Ezzel szemben tény, hogy különböző akciókkal a Mi Hazánk vitte a kérdést országos szintre, ez vezetett ahhoz, hogy a kormány meghátrált. Ezzel eddigi történetének egyik legnagyobb sikerét aratta a Mi Hazánk.”

A műsorban szóba kerültek az orosz–ukrán háború legaktuálisabb kérdései, továbbá az, hogy az amerikai titkosszolgálati jelentések alapján az ukrán elnök javaslatot tett a Barátság kőolajvezeték felrobbantására - foglalja össze az adás tartalmát a Magyar Jelen.

Vendégek: Ceglédi Zoltán, Schiffer András, Szakács Árpád, Ambrózy Áron. Szerkesztő-műsorvezető: Tikvicki Dóra.