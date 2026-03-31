Külföld, Háború :: 2026. március 31. 14:43 ::

Orosz külügyminiszter-helyettes: Oroszország nem fog olajat szállítani az árplafont támogató országoknak

Oroszország nem fog olajat szállítani azoknak az országoknak, amelyek támogatják az orosz export ellen bevezetett árplafont - jelentette ki Andrej Rudenko külügyminiszter-helyettes az Izvesztyija című lapban kedden közölt interjújában arra a kérdésre, hogy tárgyalnak-e a barátságtalan országokkal, például Japánnal, az orosz olaj beszerzésének kilátásairól.

"Az energiapiacok jelenleg erős ingadozásnak vannak kitéve, érezhető az energiaforrások hiánya és az árak emelkedése. A japán kormány azonban kötelezettségeket vállalt az orosz eredetű olaj árplafonjával kapcsolatban - ez egy piacellenes intézkedés, amely megszakítja az ellátási láncokat. Mint már többször is kijelentettük, Oroszország nem fog olajat szállítani azoknak az országoknak, amelyek támogatják ezt a provokatív kezdeményezést" - mondta Rudenko.

(MTI)