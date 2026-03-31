Anyaország, Háború :: 2026. március 31. 13:15 ::

"Védelmi" ipari központot nyit Budapesten egy izraeli befektető - természetesen a "békepárti" hazájával együttműködésben

Védelmi ipari központot (hubot) szervez Budapestre Arie Yom-Tov, egy régóta Magyarországon élő izraeli befektető. Mint az üzletember elmondta a Telexnek, öt éven belül legalább 20 magyar–izraeli védelmi ipari közös vállalatot szeretne létrehozni, 800 új, magas színvonalú munkahely megteremtésével, ahol öt év múlva már mintegy 70 milliárd forint összesített árbevétel elérése a cél.



A modell lényege, hogy az izraeli védelmi ipar rendkívül magas technológiai szintet képviselő innovatív közös vállalatai közelebb kerüljenek a felértékelődő európai védelmi piachoz, „ne Izraelbe kelljen kivinni a potenciális vevőket, hanem megnyugtatóbb Budapestre elhozni az izraeli technológiát” – mondta az üzletember.

Arie Yom-Tov rengeteg hazai ingatlanprojektről lehet ismerni, ezek közül a legnagyobbak a Gozsdu Udvar, illetve a Le Meridien Hotel. Az üzletember a Telexnek azt mondta, a mostani projektről eddig még nem nyilatkozott, de nem is teljesen titkos, szinte teljesen kész van az a budapesti bemutatóterem (showroom), ahol a képviselt izraeli védelmi cégek termékeit bemutatják. Mint mondta, a projekt másik lába, a magyar gyártás talán még fontosabb: a Kaboom Technologies, vagyis a projekt mögött álló cég ugyanis

a kapacitásgondokkal küzdő izraeli védelmi cégeknek magyarországi gyártásokat szervez.

Az üzletembernek továbbra is vannak ingatlanprojektjei, a legnagyobb most Görögországban Számosz szigetén egy tengerparti apartmanpark, mostanában viszont figyelme inkább a védelmi ipar felé fordul. A védelmi szektor felértékelődését az iráni háború alatt aligha kell megmagyarázni, ahogyan Európában az a fordulat is fontos, hogy Donald Trump amerikai elnök a jövőben már kevésbé szeretné Európát megvédeni. Az EU közel hatszáz milliárd eurós védelmi költségvetéssel rendelkezik fegyverkezésre, erre pedig érdemes üzletet alapozni – ha pedig a gyártási hely Magyarország, akkor az uniós gyártásnak minősül.

Ráadásul Ukrajna állandó hadi igényei (például lőszerből) az európai kapacitások szűkösségére is rávilágítanak. Arie Yom-Tov sokat emlegette 2023. október 7-ét is, a Hamász civilek ellen indított kegyetlen izraeli akciója után szerinte az egész fejlett világban megváltozhatott az, amit a biztonságról gondolunk.

Ilyenkor világszerte nagyon felértékelődnek az izraeli fejlett megelőzési eszközök, már ma is olykor másfél éves várólisták vannak az izraeli magáncégek megrendeléseinél.

Bár Európa még nem ismeri ezt a bizonytalanságot, de, mint meséli, van olyan Zoom-megbeszélése izraeli cégekkel, amelyet a partner a legnagyobb természetességgel megszakít 15 percre, mert éppen légiriadó van. Izraelnek annyiban jobb a helyzete, hogy régóta készült, nagyon komoly infrastruktúrája van megelőző légvédelemben, óvóhelyekben, de Európa, vagy a most sokat támadott Öböl menti kisebb államok erre nem voltak felkészülve. „Lehet, hogy az arab államok nem szeretnek minket jobban ma sem, mint tegnap, de egyszerűen szükségük van a modern technológiánkra. A szaúdiak nem a barátaink, de ha folyamatosan lövik az ellenfeleik a Saudi Aramco olajcég infrastruktúráját, akkor lesz igény annak megvédésére is.”

Bennünket is célponttá tehetnek a zsidók

Európa már ma sem kellően biztonságos hely – véli az üzletember, de a mostani háború kiszélesedésével, illetve például Irán nagy hatótávolságú eszközeivel a helyzet könnyen tovább romolhat. A dróntámadások kockázatának növekedését jól jelzi, hogy 2025-ben számos alkalommal előfordult, hogy európai repülőtereket kellett lezárni drónmozgások miatt, hasonló lezárásra azelőtt csak a második világháborúban volt példa.

Az új központ elsősorban nem a magyar hatóságoknak szeretne fegyvereket eladni: Izrael számára Budapest inkább csak egy kiindulópont, biztonságos hely, ahonnan el lehet érni a nyugati piacokat.

Yom-Tov szerint más nyugat-európai országokban akár a palesztinok melletti tüntetések intenzitása, akár a zsidó közösségeket ért támadások, vagy a futballmeccsek során az izraeli szurkolókat fogadó örjöngő tömegek miatt mindez már nem mondható el. Az üzletember szerint a különféle eszközök megvásárlása ma még főleg állami feladat, de el tudja képzelni, hogy az értékes üzemek, például egy erőmű saját jól felfogott érdekükből is vehetnek drónelhárító eszközöket.

A Kaboom-projekt központi elképzelése tehát az, hogy az izraeli tőke és technológia, valamint az autóipari szektor miatt is szakképzett magyar munkaerő találkozzon, vagyis az, hogy az izraeli cégek itt gyártsanak.

„Ma sok olyan céget látunk, amelyek korábban óriási autóipari vállalatok alvállalkozói voltak, de most már alig van munkájuk.”

Az izraeliek célja elsősorban az, hogy Magyarországon, vagyis az EU-ban készült termékeket hozzanak létre, amelyek jobban eladhatók, ha az európai vevők arra lesznek ösztönözve, hogy európai gyártású védelmi termékeket vegyenek. Ugyanakkor Arie Yom-Tov szerint ez nem csak összeszerelő szerep lesz, a cégek kutatás-fejlesztési részlegeinek egy része is idejöhet.

Arra a kérdésre, hogy nem tart-e attól, ha egy magyar–izraeli hadiipari hub épül Budapesten, az felhívás lesz keringőre az európai muszlim szélsőségeseknek, az üzletember azt mondta, ettől nem tart, szerinte Magyarország az izraeli cégek számára biztonságos hely.

A képviselt cégek

A bemutatóközpont nem a legnagyobb izraeli cégeket fogja képviselni, hanem közepes méretűeket.

Ilyen a Faception, amely egy fejlett, AI-alapú arcfelismerő és személyiségelemző technológia, vagyis a program akár akkor is kiszűri a "terroristagyanús" személyeket, ha még nem is volt aktájuk.

A Masobi Armour modern védőfelszereléseket gyárt.

Az Xtend az AI-alapú drónipar egyik feltörekvő cége, fejlett pilóta nélküli légi rendszerek (UAS) és integrált operatív szoftverek fejlesztésére összpontosít.

A Capture Systems szintén védelmi és biztonsági megoldásokra specializálódott, különösen a megfigyelés, a helyzetfelismerés, a drónellenes és a távirányítású fegyverrendszerek terén.

Végül az RT LTA Systems egy repülőgépipari vállalat, amely légi hírszerzési, megfigyelési, felderítési (ISR) rendszereket fejleszt.

A fajtársi lap igyekezett arról is tájékozódni, hogy a "védelmi" ipari központ projektje mennyire politikafüggő, van-e kapcsolatuk már a hatóságokkal és az ágazat kedvenc kormányközeli cégével, a 4iG-vel.

Arie Yom-Tov azt mondta, hogy a hazai hatóságokat folyamatosan, hivatalos levelekben tájékoztatta a projektről, emellett együttműködik az izraeli állammal, így Izrael budapesti nagykövetségével is. Az üzletember azt mondta, a választási eredménytől teljesen függetlenül hisz a projektben, és bár Jászai Gellértet, a 4iG tulajdonosát és elnökét az ingatlanszakmából is személyesen ismeri, de a 4iG-val elég különböző termékpiacokon dolgoznak, vagyis szerinte elférnek egymás mellett.