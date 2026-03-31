2026. március 31. 14:17

Kenőpénz elfogadása miatt ítélték börtönbüntetésre egy idősellátó intézmény vezetőjét

Az első fokon kiszabott öt helyett három év börtönbüntetéssel sújtotta a Pécsi Ítélőtábla keddi jogerős határozatában egy szociális központ korábbi igazgatóját, aki 50-200 ezer forintot fogadott el hozzátartozóktól idős emberek mielőbbi felvételéért 2022-ben és 2023-ban.

A táblabíróság MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a vádlott férfi egy szociális központ intézményvezetőjeként dolgozott. A férfi 2022-ben és 2023-ban - rendszeres haszonszerzésre törekedve - olyan hozzátartozóktól fogadott el jogtalan előnyt, akik szerették volna felgyorsítani az egyébként jogosult idős rokonuk felvételét. Tette ezt annak ellenére, hogy az idősotthoni elhelyezésért a kérelmezőknek a jogszabályok szerint nem, csupán a bentlakással járó havi gondozásért kell fizetniük.

A vádlott a saját irodájában, személyes találkozók alkalmával készpénzzel teli borítékokat vett át: egy alkalommal két darab, egyenként 200 ezer forintot tartalmazó borítékot, egy másik alkalommal 50 ezer forintot, egy további esetben pedig 100 ezer forintot. A juttatások átvétele után rövid időn belül intézkedett az érintett hozzátartozók felvételéről.

A Szekszárdi Törvényszék a férfit háromrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt öt év börtönbüntetésre, pénzbüntetésre ítélte.

A táblabíróság tájékoztatása szerint másodfokon a kiszabott börtönbüntetés mértékét három évre csökkentették a vádlott megromlott egészségi állapotát figyelembe véve, egyebekben helybenhagyta az elsőfokú döntést.

Az ítélet jogerős.