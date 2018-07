Külföld :: 2018. július 21. 16:15 ::

Macron füstös testőre rendőrsisakot húzott, tüntetőket vert, majd bizonyítékokat lopatott az incidensről

A francia hatóságok őrizetbe vettek szombaton három rendőrt az Emmanuel Macron francia államfő egyik testőrét érintő botránnyal összefüggésben, mindhármukat felfüggesztették állásukból.

Az ügyészség csütörtökön indított vizsgálatot Alexandre Benalla, az elnöki hivatal egyik, biztonságért felelős munkatársa ellen, aki májusban egy diáktüntetésen rendőrségi rohamsisakot viselve bántalmazott egy férfit, és durván bánt két nővel.



Fotó: Christophe Ena/AP A három rendőrt azzal gyanúsítják, hogy ellopták és átadták Benallának az incidens helyszínén készített rendőrségi felvételeket. Benalla saját védelmében próbálta őket felhasználni, amikor az elnöki hivatalban foglalkoztak az üggyel. A rendőrségi felvétel átadása szolgálati titok kiszolgáltatásának számít, és súlyos törvénysértésnek minősül.

Benallát pénteken vették őrizetbe. Szombat reggel házkutatást tartottak Benalla lakásában, Párizs délnyugati Issy-les-Moulineaux nevű peremkerületében, a parlament vizsgálóbizottságot hozott létre az ügy tisztázására.

Gerard Collomb belügyminiszter hétfőn ismerteti a parlamenti képviselőkkel, hogy állnak a hatóságok az incidens kivizsgálásával - írja az MTI.

A történetben az is külön szép, hogy a sajtó és a baloldal várakozása szerint 1968 balos szellemét újra megidézni próbáló tüntetésekkel kell küzdenie a fiatalok között nem túl népszerű, "középen álló" - azaz ballib, aki jobblibekként eladható arcokkal is megerősítette meg kormányát és szavazóbázisát - Macronnak és reformjainak. Kár, hogy mi nem láthattuk a Gyurcsány-Gergényi tandemet a taxisblokád ellen, pedig biztos egy ilyen helyzetben is felbujtott és szervezkedett volna a Medgyessyt és a szemkilövetőt is sokáig fedező SZDSZ...

Az Al-Dzsazíra angol nyelvű csatornájának összefoglalója az esetről:

Itt egy kissé bővebben látható a testőri erőszak: