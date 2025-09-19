Külföld, Háború :: 2025. szeptember 19. 11:27 ::

"Nincs zene a népirtáshoz" - egyre több zenekar és előadó kéri, hogy távolítsák el zenéjét az izraeli felületekről

A bristoli Massive Attack a legújabb együttes, amely kérelmezte a kiadójától, hogy távolítsa el a zenéjét a Spotify felületéről.



Közönségtájékoztatás egy Massive Attack-koncerten (fotó: allenkielyphotography.com)

A Massive Attack olyan más bandákat követ, mint a Hotline TNT, a Young Widows, a King Gizzard & the Lizard Wizard, a Xiu Xiu, a Deerhoof és a jövőre Budapesten koncertező Godspeed You! Black Emperor.

A kérés oka az, hogy a Spotify vezérigazgatója, Daniel Ek egy befektetési alapján keresztül beszállt a Helsing nevű cégbe, ami mesterséges intelligenciával működő technológiát árul harcászati célokra.

A zenekar szerint az a gazdasági teher, amit a Spotify eddig a zenészekre helyezett, most kapott egy morális és etikai nehezéket. Szerintük a zenészek kreatív munkája és a rajongók pénze most már különböző „halálos, disztópikus technológiákat finanszíroz”.

A Massive Attack csatlakozott egy másik mozgalomhoz is. A No Music For Genocide (azaz Nincs zene a népirtáshoz) névre keresztelt kampány lényege az, hogy több zenekar és előadó is kéri, hogy távolítsák el a zenéjét Izraelben a streamingfelületekről.

Ehhez már olyanok adták a nevüket, mint Rina Sawayama, a Fontaines D.C., MIKE, a Primal Scream, Faye Webster, Japanese Breakfast, vagy a Magyarországról kitiltott Kneecap.