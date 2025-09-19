Külföld, Koronavírus :: 2025. szeptember 19. 11:44 ::

Életbe léptek az ENSZ új világjárvány-előírásai - külön figyelmet fordítanak a "hamis információkat" terjesztőkre

Hatályba léptek pénteken az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) egy esetleges pandémiára vonatkozó aktualizált előírásai, amelyekkel az ENSZ reményei szerint hatékonyabban lehet majd megakadályozni és kezelni a betegségek határokon való átterjedését.



2022. június 22.: koronavírus elleni oltást kapott a 9 hónapos Oliver Harris New Yorkban (fotó: Shannon Stapleton / Reuters)

Az új rendelkezések szerint a WHO legmagasabb szintű riasztásként "pandémiás szükséghelyzetet" hirdethet abban az esetben, ha a világban felbukkan egy olyan vírus, amely országról országra terjedhet, és várhatóan súlyosan megterheli az egészségügyi rendszereket, illetve komoly társadalmi és gazdasági következményekkel is jár, és úgy ítélik meg, hogy összehangolt nemzetközi reagálásra lenne szükség.

Járványügyi kényszerintézkedéseket, például zárlatokat vagy oltási kötelezettséget a szervezet a jövőben sem rendelhet el, ezek a lépések továbbra is az egyes országok hatáskörében maradnak. A WHO azonban azt szorgalmazza, hogy minden ország helyezzen nagyobb hangsúlyt a kórokozók korai felismerésére, és ennek érdekében javasolja, hogy ezzel mindenhol külön hatóság foglalkozzon. Külön figyelmet kell fordítani arra is, hogy fellépjenek a betegségekkel és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos "hamis információk" ellen.

A WHO hangsúlyozza, hogy válsághelyzetben a szervezet főigazgatója az aktualizált pandémiás előírások értelmében is kizárólag ajánlásokat fogalmazhat meg, amelyekkel az egyes országok belátásuk szerint élhetnek.

(MTI nyomán)