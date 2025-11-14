Külföld :: 2025. november 14. 22:38 ::

Ciprusi elnök: Törökországnak az uniós csatlakozás érdekében le kellene mondania a kétállami megoldásról

Törökországnak nem kellene ragaszkodnia a kétállami megoldáshoz a megosztott Cipruson, ha előrehaladásban akar reménykedni az európai uniós csatlakozásban - vélekedett Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök pénteken Berlinben, miután tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral. Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön az "Észak-Ciprusi Török Köztársaság" október 19-én megválasztott elnökét, Tufan Erhürmant Ankarában fogadva azt hangoztatta, hogy a a ciprusi probléma rendezésére a legéletszerűbb megoldás a kétállami.

"Ha Recep Tayyip Erdogan ragaszkodik a két államhoz Cipruson, Törökország biztosan nem kerül közelebb az EU-hoz" - reagált erre most Hrisztodulidesz.

"Ami az EU-ban és a nemzetközi közösségben fontos (...), az az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatain alapuló megoldás" - tette hozzá.

A ciprusi elnök azzal is érvelt, hogy Ankara jelenleg nem juthat hozzá a SAFE nevű - a védelmi beruházásokat segítő - új európai uniós pénzeszközhöz, mert a NATO-tagállam Törökországnak nincsen biztonsági megállapodása az Európai Unióval.

Merz elmondta, hogy Németország igyekszik hozzájárulni a ciprusi kérdésben bekövetkezett zsákutcahelyzet feloldásához, ugyanakkor Berlin szoros kapcsolatot ápol Ankarával is.

Ezúttal is "számos megoldást megvitattunk" - jelentette ki a kancellár a közös sajtótájékoztatón. "Nagyon konkrét javaslatokról tárgyaltunk, amelyeket érdeklődéssel fogadtam, és amelyek mentén előreléphetünk a ciprusi EU-elnökség idején. Kifejeztem a német kormány készségét a folyamatban való aktív részvételre."

Ciprus januártól lesz fél éven át az Európai Unió soros elnöke.

A szigetország 1974-ben szakadt ketté, miután a görög indíttatásra történt rövid puccsot követően török erők szállták meg az északi részt. Azóta is megosztott, de az Észak-Ciprusi Török Köztársaság nevű szakadár entitást csak Ankara ismeri el.

(MTI)