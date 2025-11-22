Külföld :: 2025. november 22. 18:20 ::

Von der Leyen és nemzetközi zenekara még dolgozna az amerikai béketerven - kár, hogy nekik nem osztottak lapot

Üdvözöljük az Egyesült Államok Ukrajna békéjének megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseit, a 28 pontos béketerv vázlata fontos, az igazságos és tartós békéhez elengedhetetlen elemeket tartalmaz, de további munkálatokat igényel - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, aki közreadta az amerikai béketervvel kapcsolatban elfogadott, tizenegy európai vezető, valamint Kanada és Japán miniszterelnöke által aláírt nyilatkozatot szombaton.

A közös nyilatkozatot Ursula von der Leyen mellett António Costa, az Európai Tanács elnöke, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Pedro Sánchez spanyol kormányfő, Alexander Stubb finn elnök, valamint Dick Schoof holland, Micheál Martin ír, Jonas Gahr Store norvég, Mark Carney kanadai és Takaicsi Szanae japán miniszterelnök írta alá.





The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace.



We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work.



A nyilatkozattevők hangsúlyozták: a béketervnek az Európai Unióval és a NATO-val kapcsolatos elemei végrehajtásához az EU, illetve a NATO tagállamainak beleegyezése szükséges, ami - szavaik szerint - hangsúlyozza Ukrajna iránti nem szűnő támogatásukat. Közölték: készen állnak, hogy szerepet vállaljanak annak érdekében, hogy a béke Ukrajnában fenntartható legyen.

"Aggódunk az ukrán fegyveres erőkre vonatkozó javasolt korlátozások miatt, amelyek sebezhetővé tennék Ukrajnát a jövőbeni támadásokkal szemben" - fogalmaztak, majd hozzátették: a határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

Végezetül közölték: az elkövetkező napokban is szorosan együttműködnek Ukrajnával és az Egyesült Államokkal.

Frissítés: Afrikában értekezik az EU

Az Európai Unió tagállamainak vezetői hétfőn az Afrikai Unióval Angolában tartandó csúcstalálkozójuk alkalmával rendkívüli értekezleten fogják megvitatni az Egyesült Államok 28 pontos ukrajnai béketervét - jelentette be szombaton az Európai Tanács (ET) elnöke.

Az amerikai terv olyan fontos elemeket tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek egy igazságos és tartós béke megteremtéséhez - írta António Costa az X-en.

Jelezte: az EU készen áll arra, hogy szerepet vállaljon annak érdekében, hogy egy jövőbeli békemegállapodás fenntartható legyen.

"Meghívtam az EU 27 tagállami vezetőjét egy rendkívüli tanácskozásra Ukrajnáról az EU-AU-csúcstalálkozó idején hétfőn Luandában" - közölte az ET elnöke.

(MTI)