Külföld, Háború :: 2025. november 22. 09:57 ::

Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia az amerikai béketervvel, nincsenek kártyák a kezében

Donald Trump szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt újságírók előtt pénteken, arra a korábbi kijelentésére reagálva, hogy Ukrajnának jövő csütörtökig választ kell adnia az Egyesült Államok béketervére.

"Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a tervvel" – fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy amennyiben az "ukrán" elnök nem fogadja el a háború lezárására kidolgozott amerikai elképzelést, akkor "harcolhat tovább".



Trump azt követően beszélt az ukrán helyzetről, miután hivatali irodájában fogadta New York komcsi-muszlim polgármesterét (kép: ABC News)

Arra a kérdésre, hogy az ukrán elutasítás esetén az Egyesült Államok megszünteti-e Ukrajna támogatását, Donald Trump annyit mondott, hogy "egy ponton Volodimir Zelenszkijnek el kell fogadnia valamit". Az elnök felidézte az ukrán államfőnek februárban mondott szavait azzal kapcsolatban, hogy "nincsenek kártyák a kezében" a háborút illetően.

Donald Trump megismételte korábban többször hangoztatott véleményét miszerint Ukrajnának sokkal korábban lépéseket kellett volna tennie a háború lezárása érdekében, majd hozzátette, hogy ő maga azért tesz erőfeszítéseket az ukrajnai harcok leállítására, hogy "életeket mentsen meg".

Az amerikai adminisztráció és hadsereg magas rangú tisztségviselői csütörtökön Kijevben tárgyaltak a békejavaslatról, amelyet korábban az orosz féllel egyeztettek.

A Hezbollah is komoly gondokat okoz

Donald Trump a fehér házi eseményen a közel-keleti békefolyamatra vonatkozó kérdésre válaszolva megerősítette, hogy cél a Hamász és egyéb fegyveres szervezetek teljes lefegyverzése. Megjegyezte, hogy a libanoni Hezbollah is komoly gondokat okoz, és a helyzetről kész tárgyalni Libanon elnökével is.

"Fasiszta-kommunista" találka a Fehér Házban

Donald Trump azt követően beszélt újságírókkal, hogy hivatali irodájában fogadta New York megválasztott polgármesterét, a magát demokratikus szocialista politikusként jellemző Zohran Mamdanit.



Zohran Mamdani és Donald Trump - nincs már közöttük "fasiszta-kommunista" ellentét, lehet, hogy nem is volt (kép: Politico)

A két politikus a megbeszélést konstruktívnak értékelte, amelyen nem a kettőjük között meglévő nézetkülönbségekről, hanem arról volt szó, hogy miként lehet javítani a New York-i polgárok életkörülményeit, és miként lehet kezelni a megélhetési problémákat, elsősorban a lakhatási válságot és a magas élelmiszer-árakat.

Donald Trump világossá tette ugyanakkor, hogy amennyiben New York olyan politikát folytat, amely nem egyezik az ő elképzeléseivel, akkor akár megszüntetheti, vagy csökkentheti a nagyváros szövetségi támogatásait, illetve megnehezítheti a hozzáférést ezekhez.

November 5., azaz a polgármester-választást megelőző kampány idején Zohran Mamdani többször nevezte Donald Trump elnököt "fasisztának", míg Donald Trump általános jelzője a "kommunista" volt a Demokrata Párt színeiben megválasztott 34 éves muszlim vallású baloldali politikusra.

(MTI nyomán)

Pénteki hírfolyam a trumpi ultimátumról: Trump csütörtökig adott időt Ukrajnának, hogy elfogadja a béketervét