Külföld :: 2025. december 1. 12:18 ::

Egy idős özvegy elhitte, hogy Jason Momoa szerelmes belé és közös otthont épít Hawaiin

Egy özvegyasszony 218 millió forintnak megfelelő összeggel lett szegényebb, miután elhitte, hogy magával Jason Momoával csetel, sőt, azt is elhitették vele, hogy a filmsztár "gyengéden érez" iránta.

A Sun brit bulvárlap szerint az idős nő 50 évig tartó házasság után özvegyült meg, majd követni kezdte a színész rajongói oldalát. Ő lepődött meg a legjobban, amikor írt neki "a sztár”, akitől később (mesterséges intelligencia által generált) videókat is kapott.

Majd "Momoa” pénzt kért tőle. A színész nevében írogató csaló azt állította, hogy vagyonát filmprojektekbe fektette, és megígérte, meg fogja építeni közös otthonukat Hawaiin.

A becsapott nő ezek után 500 ezer fontot (közel 218 millió forint) utalt át – cambridgeshire-i házának eladásából – a "színésznek”. Ezek után "meglepő módon" a kapcsolat megszakadt, az udvarló és a pénz is eltűnt.



Az ál-Momoa akkora összeget csalt ki az idős nőből, mint amennyit sokan egész életükben nem látnak összesen

A cambridgeshire-i rendőrség úgy nyilatkozott, hogy „Ez talán túlzásnak hangzik, de igaz történet, és egy kiszolgáltatott nőt hagyott otthon nélkül.”

Az elmúlt öt hónapban további áldozatokat találtak az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban.

Egy Newcastle-ben élő nagymama szintén elhitte, hogy romantikus kapcsolatba került Momoával, ő 80 ezer fontot (34,8 millió forint) vesztett. A hölgy azt mondta, "összehozták" olyan emberekkel, akik a férfi ügyvédjeiként vagy bankmenedzsereiként állították be magukat.

A nagymama beszélt olyan személlyel is, akiről azt hitte, hogy Momoa 15 éves lánya, de repülőjegy lefoglalására is utalt pénzt.

Egy New York-i csalásmegelőzési tisztviselő szerint a bűnözők olyanokat vesznek célba, "akik mélyponton vannak és hiányt igyekeznek betölteni az életükben".

(The Sun nyomán)