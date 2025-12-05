Külföld :: 2025. december 5. 08:40 ::

Az ég kék: a németek többsége ellenzi a nyugdíjak béreknél lassabb emelését

A németek többsége ellenzi a nyugdíjak csökkentését - derült ki az ARD közszolgálati műsorszolgáltató megbízásából készült közvélemény-kutatásból, amelynek eredményeit pénteken ismertették.

A felmérést, abból az alkalomból készítették, hogy a német parlament alsóháza, a Bundestag hamarosan szavaz egy átfogó nyugdíjcsomagról, amely a nyugdíjak szintjének stabilizálását is magában foglalja. A törvénytervezet szerint a nyugdíjak továbbra is az átlagbérrel összhangban emelkednének, 2031-ig 48 százalékos rögzített minimális szinttel, ami csak 2031-ben 11 milliárd euró becsült költséget jelentene.

A válaszadók 76 százaléka úgy vélekedett, hogy helytelen lenne a nyugdíjakat az átlagkereset 48 százaléka alá csökkenteni, míg 11 százalék szerint ez lenne a helyes megoldás. A felmérés azt is kimutatta, hogy a válaszadók többsége ellenzi a nyugdíjak bérhez viszonyított lassabb ütemű emelését (69 százalék) és a nyugdíjkorhatár megemelését (81 százalék).

Komoly támogatást kapott a törvényes nyugdíjbiztosítás kiterjesztése a köztisztviselőkre, az önfoglalkoztatókra és a politikusokra: a válaszadók 83 százaléka támogatta, 11 százaléka ellenezte ezt.

(MTI)