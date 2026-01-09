Külföld, Háború :: 2026. január 9. 10:41 ::

Damaszkusz tűzszünetet hirdetett, hogy a kurd harcosok elhagyhassák Aleppót

A szíriai védelmi minisztérium péntek reggel tűzszünetet hirdetett, hogy a kurd harcosok elhagyhassák Aleppót, miután az ország második legnagyobb településén történt többnapos összecsapások miatt több ezer civil elmenekült.

A kedd óta legalább 21 halálos áldozatot követelő erőszakos cselekmények az eddigi legsúlyosabbak a központi kormány és a kurdok között, akik Szíria északkeleti részének nagy részét és Aleppó egyes kerületeit ellenőrzik.

A harcok több ezer kurdot kényszerítettek menekülésre, és azzal fenyegettek, hogy a konfliktus regionális méreteket ölthet, mivel Törökország közölte, kész beavatkozni a szíriai hatóságok oldalán, míg Izrael a kurdok védelmére kelt.

"A lakóövezetekben történő további katonai feszültség elkerülése érdekében" péntek hajnalban a szíriai védelmi minisztérium bejelentette, hogy helyi idő szerint 3 órakor tűzszünetet rendel el (Aleppó) Sejk Makszúd, Acsrafieh és Bani Zeid negyedeiben.

A kurd harcosoknak péntek 9 óráig kell elhagyniuk ezeket a területeket, és csak könnyű fegyvereiket vihetik magukkal - közölte a minisztérium a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

"A hadsereg vállalja, hogy kíséretet biztosít számukra, és garantálja biztonságos átjutásukat, amíg el nem érik az ország északkeleti részét" - írta a tárca, amely szerint a cél az, hogy a harcok elől menekülő lakosok "visszatérhessenek és biztonságos, stabil környezetben folytathassák normális életüket".

(MTI)